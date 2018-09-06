6 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Благоустройством малой родины отметят 16-летие БРСМ в Витебской области, сообщили БЕЛТА в областном комитете организации.

Сегодня исполняется 16 лет со дня образования крупнейшей молодежной организации Беларуси - общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи". В этот день молодежь Витебской области присоединится к республиканскому проекту "#ЗаДело!", который призывает каждого молодого человека взяться за дело, благоустроить и навести порядок на малой родине, сделать что-то важное и полезное.

В Первомайском районе Витебска активисты наведут порядок на детской площадке и сделают косметический ремонт хоккейной коробки по улице Воинов-Интернационалистов, 5. В Браславе на территории школы благоустроят зону отдыха, а в Глубоком заложат памятную аллею, посвященную 100-летию ВЛКСМ. Подобные акции пройдут и в других районных центрах северного региона.

В Октябрьском районе Витебска более 30 молодых белорусов присоединятся к большой и дружной семье БРСМ. В музее Миная Шмырева их поздравит и вручит билеты нового образца заместитель председателя Витебского горисполкома (не так давно он возглавлял областной комитет молодежной организации) Виктор Глушин.

За 16 лет существования БРСМ стал самым многочисленным молодежным объединением страны и ведущей организацией республики в реализации молодежной политики. У организации есть множество традиций молодежного движения, которые объединяют тысячи людей.-0-