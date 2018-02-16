Блинный конкурс, интерактив и фуд-корт: "Минская Масленица" пройдет 17 февраля у Дворца спорта

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городская ярмарка "Минская Масленица" развернется 17 февраля на площадке у Дворца спорта, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Праздник обещает быть ярким и вкусным - с 10.00 до 20.00 посетителей будут потчевать разнообразными угощениями и веселыми развлечениями на главной масленичной площадке по просп.Победителей, 4. Территория фуд-корта составит почти 4 тыс. кв.м. Столичные предприятия представят свои версии белорусских подворий, интерактив и конкурсы. Посетителям предложат широкий ассортимент блюд национальной кухни: блины с более чем сотней различных видов начинки, колбаски, шашлык, мачанку, грудинку, уху.

Ценители смогут выступить в роли судей в творческом конкурсе "Блинная фантазия!". Выпекать оригинальные символы праздника будут 13 поваров столичных ресторанов и кафе. Желающие смогут не только полакомиться их произведениями, но и пополнить копилку своих рецептов такими блюдами, как блинчики с ассорти из муссов, жаренка по-крестьянски с драниками, острый викель со шпинатом и беконом на углях, блинный торт с утиным пате и белыми грибами.

Масленичные ярмарки 17 и 18 февраля пройдут во всех районах столицы. С адресами и графиком можно ознакомиться на сайтах Мингорисполкома и ГУПРа.-0-