12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блюда 16-й Недели белорусской кухни презентовали в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Гостям предлагают попробовать пять блюд:

салат "Грибное лукошко" - Br3,7,

густая похлебка с тыквой, птицей и грибами - Br3,5,

зраза "Радзивилловская" с картофельным пюре и грибами в сметане - Br8,

свиные ребрышки в глазури из кваса с картофельными копытками - Br9,

пышные блинчики с творожно-мятным кремом и клубничным соусом - Br3,5.

"Проект реализуется с 2013 года и не теряет популярность. Если пять лет назад к нему подключились только чуть более 10 организаций, то сегодня инициатива объединяет 90 кафе и ресторанов, разных по типу и формату. Главная идея - популяризация национальной кухни и развитие культуры питания", - отметила пресс-секретарь ГУ "Главное управление потребительского рынка" Яна Гурская.

Принцип Недели белорусской кухни - единая рецептура и цена независимо от типа и класса объекта. Каждый раз представляются новые блюда, которые затем могут включаться в основное меню заведений. Акция проходит раз в три месяца. "Мы хотим показать, что белорусская кухня - не только драники. Благодаря проекту минчане и гости столицы могут познакомиться с ее разнообразием. В перспективе планируется издать сборник с описанием и фотографиями", - сказала Яна Гурская.

По словам автора блюд, шеф-повара ТРЦ "Титан" Кирилла Федорова, перед тем, как предложить свой вариант угощений, он изучил по книгам рецепты старобелорусской кухни. Акцент сделан на использовании традиционных белорусских овощей, ярком и красивом оформлении. В Масленичную неделю в меню представлены блинчики. "К каждому блюду подходил индивидуально. Самым сложным было разработать рецептуру ребрышек в глазури из кваса с картофельными копытками", - прокомментировал он.

Неделя белорусской кухни проходит в Минске по 18 февраля. Со списком участников можно ознакомиться на сайте Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

В Минске насчитывается около 60 объектов общепита, интерьер и кухня которых отражают колорит и самобытность белорусской культуры. В некоторых из них подают блюда, основанные на старобелорусских рецептах. Ежегодно количество таких заведений растет, в 2017 году открылись три новых объекта: ресторан "Литвины", кафе "Шпаркiя вiлкi", ресторан Simple. Кроме того, в меню многих ресторанов и кафе есть отдельные разделы с блюдами белорусской кухни.-0-

Фото Рамиля Насибулина