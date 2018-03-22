БМЗ восстановил выплавку стали после пожара

22 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусский металлургический завод восстановил выплавку стали после пожара, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

"Сегодня была включена дугосталеплавильная печь (ДСП) №1. В настоящее время сталеплавильное производство БМЗ работает в штатном режиме - тремя печами", - рассказал Александр Олесик.

Как сообщалось, пожар произошел на предприятии вечером 5 марта в кабельном тоннеле. В результате пожара было повреждено 30,6 тыс. погонных метров изоляции электрических кабелей. Из-за нарушения электрообеспечения заводу пришлось временно остановить работу двух сталеплавильных печей и некоторых участков вспомогательного производства.

"Возгорание случилось в преддверии плановой остановки сталеплавильного производства. Данное обстоятельство позволило минимизировать производственные потери БМЗ", - пояснил Александр Олесик.

Восстановительные работы велись постепенно. Так, 12 марта после планового ремонта была запущена ДСП-3. Здесь была осуществлена реконструкция конвейера отдачи легирующих материалов, проведены восстановительные работы фундаментов печи, ревизия и ремонт используемого механического, энергетического и электрического оборудования, заменены троллеи мостовых кранов. 17 марта были запущены ДСП-2 и машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №1. Утром 20 марта заработала МНЛЗ-2.

"За период остановки на указанных объектах заводскими специалистами и подрядными организациями был выполнен широкий перечень работ, насчитывающий более 100 пунктов", - отметил пресс-секретарь.

В настоящее время на предприятии продолжаются работы по устранению последствий произошедшего 5 марта ЧП.-0-