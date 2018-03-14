Бобруйские рулонные пресс-подборщики успешно прошли испытания в Египте

14 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Рулонные пресс-подборщики ПР-Ф-110 производства ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" успешно прошли испытания в Египте, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Работу сельхозтехники оценили в конце февраля с участием специалистов ОАО при прессовании в рулоны обмолоченной рисовой соломы, которая представляет собой лентистые стебли длиной до 70 см с влажностью 10-15%. Несомненным преимуществом послужило широкое использование в Египте тракторов BELARUS, что позволило без проблем агрегатировать пресс-подборщики с техникой и проверить их работу в холостом режиме.

Пресс-подборщики ПР-Ф-110 предназначены для подбора и прессования в рулоны (валки) сена естественных и сеянных трав, подвяленной травы, соломы с последующей обмоткой рулона шпагатом. Плотность прессования позволяет производить упаковку рулонов в полимерную пленку. Агрегаты оснащены системой автоматизированного контроля (САК), позволяющей наблюдать за работой механизмов пресс-подборщика и дистанционно управлять технологическим процессом.

Показ машин в работе продолжался более трех часов. После каждого сформированного рулона обсуждались особенности машины, качество работы и ее возможности. "Белорусские машины были положительно оценены за простоту конструкции, хорошее качество работы и надежность. В итоге по предложению компании Kader Factory for Developed Industries принято решение продолжить взаимовыгодное сотрудничество", - отметили на предприятии.

Это уже вторые образцы сельскохозяйственной техники общества, которые были выбраны для апробирования в производственных условиях. Ранее в эту страну поставлялись тюковые пресс-подборщики. "Для нас рынок Египта является очень перспективным. Тем более что после визита в эту страну в январе прошлого года главы нашего государства сотрудничество по всем направлениям оживилось. Намерены расширять наше присутствие на этом рынке и предлагать египетским аграриям новые виды техники. Прорабатываем возможности создания в этой стране сборочного производства бобруйской сельхозтехники", - сказали специалисты.

Бобруйское предприятие создано в 1974 году. Акционировано в 2005-м, а в 2012 году стало управляющей компанией холдинга "Бобруйскагромаш", который является одним из крупнейших в Беларуси и СНГ производителей сельскохозяйственной техники. Основу производственной программы составляет навесная и прицепная техника для заготовки и раздачи кормов. Выпускается также техника для внесения органических и минеральных удобрений, раздельной рулонной уборки льна, прицепная самосвальная техника к тракторам различных классов.-0-