БОКК ко Всемирному дню оказания первой помощи проводит мастер-классы в Минске и регионах

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество Красного Креста при поддержке местных органов власти проводит ко Всемирному дню оказания первой помощи серию увлекательных обучающих мероприятий в Минске и областных центрах, сообщили БЕЛТА в объединении.

Для всех желающих организованы мастер-классы, на которых волонтеры БОКК обучат основам оказания первой помощи пострадавшим в различных ситуациях, базовым навыкам самопомощи, напомнят о пользе ведения здорового образа жизни.

Так, в Минске 8 сентября в парке Челюскинцев будет работать информационная палатка БОКК. Запланированы мастер-классы по первой помощи для взрослых и детей, измерение давления, викторина по ЗОЖ с раздачей информационных листовок. В тот же день тематические мероприятия пройдут в парке Горького - с играми, интерактивом и акцией "Капля надежды".

В Гомеле уже состоялись акции 4 и 6 сентября. Водителей обучали первой помощи при ДТП и дали другую полезную информацию. А учащимся школ Гомеля через информационно-игровую викторину напомнили о безопасности и научили перевязывать раны. Сегодня мастер-классы по оказанию первой помощи проходят на площади рядом с универмагом "Гомель".

В Гродно и Могилеве БОКК объединила усилия с ГАИ, чтобы обучить водителей правильным действиям в случае чрезвычайной ситуации на практике. Так, в Могилеве 8 сентября водителям предложат пройти тест на знание темы по оказанию первой помощи, а самые любопытные смогут стать участниками мастер-класса. На площади Звезд будет организована работа информационных палаток, пройдут викторины, активные участники которых получат сувениры. Аналогичные мероприятия запланированы в Витебске и Бресте.

С 2000 года ежегодно каждую вторую субботу сентября по всему миру проходит День оказания первой помощи. Инициаторами его проведения выступили национальные организации - члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.-0-