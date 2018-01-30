БОКК организовал пункты обогрева на берегах Припяти в Житковичском районе

30 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два пункта обогрева развернули сегодня отряды быстрого реагирования (ОБР) на ЧС Белорусского Общества Красного Креста на берегах Припяти в Житковичском районе, где временно разведена понтонная переправа. Об этом БЕЛТА сообщили в Гомельской областной организации БОКК.

Со стороны Турова работу организует ОБР "Гомель" Гомельской областной организации БОКК, со стороны Житковичией - ОБР "Ислочь" Минской областной организации БОКК. "В установленных палатках работают тепловые пушки. Волонтеры обеспечивают жителей, ожидающих переправы через Припять, горячим питанием и чаем и при необходимости оказываю первую помощь", - рассказали в Гомельской областной организации БОКК.

Отряды быстрого реагирования на ЧС Белорусского Общества Красного Креста подключены на основании обращения Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Как сообщалось, в ночь на 14 января из-за резкого изменения погодных условий было сорвано крепление понтонного моста через Припять в Житковичском районе, который был наведен Минобороны и МЧС 10 декабря как временная мера, заменяющая треснувший стационарный автомобильный мост. Комиссией по чрезвычайным ситуациям принято решение оперативно установить мостовую переправу после установления благоприятных погодных условий - прохождения шуги. До разрешения ситуации спасатели на катерах перевозят людей с одного берега на другой. Посредством FM-перехвата население ближайших районов оповещено о временном прекращении работы понтонной переправы. Проезд большегрузных транспортных средств организован по республиканским дорогам через Житковичи (М-10) - Калинковичи (Р-131) - Мозырь (Р-36) - Лельчицы (Р-128) - Туров и через Житковичи (М-10) - Пинск (Р-6) - Столин (Р-88) - Давид-Городок - Туров. Соответствующими службами установлены информационные знаки, оборудованы временные остановочные пункты для пассажирского транспорта. Кроме того, на берегах реки организованы пункты обогрева: со стороны Турова спасателями установлена палатка, на противоположном берегу - металлический вагончик.-0-