18 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. деревьев высадят в Гродно во время субботника. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского горисполкома.

Планируется, что участие в республиканском субботнике 21 апреля примут свыше 100 тыс. жителей областного центра. Поучаствуют горожане и в посадке деревьев. "Около 500 саженцев липы, клена, березы и ясеня будут высажены в районе проспекта Лебедева. Деревья также будут высаживаться у новой городской поликлиники №7 по улице Химиков, в новой зоне отдыха рядом в долине реки Лососянка в районе Фолюш, а также по улице Врублевского рядом с городской поликлиникой №4 и других районах города", - отметили в горисполкоме.

Во время субботника запланированы также работы по наведению порядка, благоустройства, очистки от мусора городских территорий. На берегу Немана будут работать учащиеся и сотрудники городских колледжей. Предприятия города приведут в порядок территории, прилегающие к тропе здоровья и велодорожке в лесопарке Пышки. Уделят внимание территории лагеря "Зорька" в районе Юбилейного озера. Запланированы ремонт и покраска малых архитектурных форм, игровых и спортивных площадок в жилых микрорайонах, расчистка от порослей, веток, мусора пустырей и оврагов. Традиционно присоединятся к субботнику жители многоквартирных домов: товарищества собственников приведут в порядок свои дворы. Во время субботника в городе планируется оборудовать экопарковки. В порядке эксперимента они появятся в нескольких дворах, и, если опыт окажется положительным, такая практика будет расширена.

"В субботнике активное участие планируют принять депутаты Гродненского городского Совета депутатов, актив общественных объединений и профсоюзных организаций, члены БРСМ, КПБ и ветеранских организаций", - отметили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома.

В Гродно с 2 апреля продолжается месячник по санитарной уборке города. Особое внимание уделено первоочередному выполнению мероприятий по благоустройству улиц, формирующих въезды в областной центр. Предприятия и организации наводят порядок на закрепленных и прилегающих территориях. Обустраиваются пешеходные дорожки в водоохранной зоне реки Лососянки. Активно ведутся работы по посадке деревьев. Снесено несколько неэксплуатируемых зданий.-0-