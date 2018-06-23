Более 1 тыс. минчан участвовали в благотворительном забеге на стадионе "Динамо"

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. минчан приняли сегодня участие в благотворительном забеге SunRun Challenge на стадионе "Динамо" в помощь детям с синдромом Дауна, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

На старт вышли профессиональные спортсмены и просто неравнодушные минчане. Протяженность дистанции каждый выбирал самостоятельно.

Мероприятие поддержала Белорусская федерация легкой атлетики и лично ее председатель Вадим Девятовский. Вместе со всеми участниками пробежал несколько кругов заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак. "Радует, что в Беларуси появляется мода не только на спорт, но и на добрые поступки. Я уверен, что все участники сегодняшнего забега получили больше, чем просто порцию здоровья и приятную усталость. После таких пробежек чувствуешь гордость и счастье. Ведь ты не просто покорил очередную дистанцию, а помог детям", - сказал замминистра.

Средства от благотворительной кампании будут направлены детскому дому-интернату для детей-инвалидов c особенностями психофизического развития. По условиям акции, участникам проекта SunRun Challenge с 21 по 24 июня необходимо пробежать 50 тыс. км, которые переведут в киловатты "доброй энергии". Когда любители спорта достигнут намеченного результата, компания velcom перечислит в дом-интернат Br50 тыс. "В эти дни в помощь воспитанникам интерната бежит вся страна. Большой забег - это большой вклад в их будущее. Все полученные средства в результате этой акции пойдут на закупку дорогостоящего медицинского оборудования, которое так необходимо нашим детям", - отметил директор детского дома-интерната Андрей Жданович.

Акция SunRun Challenge продлится до 24 июня, желающим помочь детям необходимо сделать последний рывок, чтобы достигнуть заветных 50 тыс. км. Для этого нужно просто выходить на пробежки со смартфоном и любым мобильным фитнес-приложением, а потом делать публикации в социальных сетях с указанием своего результата и хештегом #velcombegom.-0-

Фото организаторов