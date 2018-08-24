Более 10 подворий остаются подтопленными после дождя в Еремино Гомельского района

24 августа, Гомель /корр. БЕЛТА/. Более 10 подворий остаются подтопленными после прошедшего 18 августа дождя в агрогородке Еремино Гомельского района, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Гомельского райисполкома Игорь Полуян, передает корреспондент БЕЛТА.

В минувшую субботу в Гомельском районе выпало 54 мм осадков. Пострадали около 30 населенных пунктов: Еремино, Урицкое, Поколюбичи, Красный Маяк, Красное и другие. "Оперативно были сформированы дополнительные дежурные аварийные бригады, которые выезжали на вызовы и откачивали воду на подтопленных подворьях. Общими усилиями всех заинтересованных служб - ЖКХ, МЧС, РЭС, сельскохозяйственных предприятий - в течение нескольких дней помощь оказали на территории более чем 100 частных домовладений, а также в многоквартирных домах", - сказал Игорь Полуян.

Заместитель председателя райисполкома подчеркнул, что в первую очередь работы велись там, где была угроза жизнедеятельности людей. "Сейчас в агрогородке Еремино остаются подтопленными более 10 подворий. В основном, это огороды, подвальные и цокольные помещения", - отметил он. В течение дня специалисты выедут по указанным адресам.

Игорь Полуян напомнил, что при возникновении подобных ситуаций нужно обращаться в районные службы, особое внимание владельцам частных подворий следует уделить системам водоотведения.-0-