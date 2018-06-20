Более 100 бегунов примут участие в полумарафоне на Августовском канале

20 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 100 бегунов примут участие в первом полумарафоне на Августовском канале. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

Забег на 21 километр пройдет 23 июня. Трасса проложена по самым живописным местам в районе канала. "Дистанция будет интересной как в плане бега, так и в плане знакомства с новыми местами. Частично на трассе будет асфальтовое, частично грунтовое покрытие. Часть пусти пройдет по новым веломаршрутам, более 50 км которых недавно были размечены в районе гидротехническго сооружения", - сказал Олег Андрейчик.

Заявки уже подали представители Беларуси, России, Украины. Также ожидаются бегуны из Польши и Литвы. Августовский канал входит в особую зону: его иностранцы могут посещать без визы.

Победителей будут определять в нескольких возрастных группах, а также в личном и командном зачете. Праздник бега сделают доступным для различных категорий бегунов, в частности, запланированы забеги на 5 и 10 км. Призовой фонд полумарафона составит более Br3 тыс., будут разыграны свыше семидесяти призов. Всех участников на финише ждет дружеский обед и развлекательная программа. Из Гродно и обратно организуют бесплатный трансфер. Регистрация продолжается - принять участие в полумарафоне может каждый.

Полумарафон станет третьим этапом Гродненской беговой лиги. В этом году все рейтинговые старты региона объединены в общий зачет: те, кто успешно выступит на них, смогут побороться за внушительный приз.

Летом запланированы еще несколько важных стартов. В частности, 15 июля в областном центре будут встречать участников трансграничного марафона. Марафон дружбы в очередной раз свяжет литовский Друскининкай и Гродно. О желании попробовать свои силы на дистанции в 42,195 км заявили представители 9 стран.-0-