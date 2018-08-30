30 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Более 100 детей Витебской области получат подарки от БРСМ ко Дню знаний во время благотворительной акции "В школу с добрым сердцем!", сообщили БЕЛТА в областном комитете молодежного объединения.
Первые ученические принадлежности получат 30 августа более 10 ребят из Октябрьского района Витебска. Волонтеры движения "Доброе сердце" поздравят ребят с наступающим учебным годом и вручат подарки. Канцтовары получат и ребята с ограниченными возможностями, проживающие в Первомайском районе областного центра.
"Такие промежуточные итоги акции подведут во всех районах Витебской области. Сегодня помощь планируется оказать более 100 детям со всех уголков северного региона", - рассказали в комитете.
Акция "В школу с добрым сердцем!" проводится ежегодно во всех регионах страны с 1 августа до 15 сентября. Во время нее волонтеры собирают канцтовары для детей-инвалидов, детей из нуждающихся многодетных, неполных семей, а также попавших в сложную жизненную ситуацию и испытывающих трудности при подготовке детей к учебному году, детским интернатным учреждениям. В 2017 году в Витебской области во время проведения акции было собрано и передано канцелярских товаров и других школьных принадлежностей более чем на Br20 тыс.
Волонтерское движение "Доброе сердце" - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ, оно объединяет около 36 тыс. юношей и девушек по всей стране.-0-
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