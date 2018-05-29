Более 100 литовских бизнесменов приедут в Витебск на белорусско-литовский форум

29 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 литовских предпринимателей и около 20 руководителей органов местного самоуправления Литвы подтвердили свое участие в XIV Белорусско-литовском экономическом форуме в Витебске 7-8 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете форума.

В состав делегации Литвы войдут представители руководства органов госуправления, посольства Литвы в Беларуси, бизнес-ассоциаций и предприятий легкой промышленности, деревообработки, транспорта и логистики, финансов и торговли. Основными темами для выступлений и дискуссий станут вопросы торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества Беларуси и Литвы, в том числе с использованием потенциала СЭЗ "Витебск".

Откроет форум пленарное заседание с участием представителей правительства двух стран, дипломатического корпуса, руководства Витебской области. Затем его работа будет организована по секциям "Сотрудничество в легкой промышленности", "Межрегиональное сотрудничество", запланировано проведение контактно-кооперационной биржи. Второй день форума будет посвящен знакомству с региональными особенностями развития городов и районов Витебской области, посещению местных предприятий легкой промышленности, деревообработки, сельского хозяйства и других отраслей.

Белорусско-литовские экономические форумы проводятся на ежегодной основе поочередно в Беларуси и Литве с целью развития и повышения эффективности двустороннего взаимодействия Беларуси и Литвы по различным направлениям, укрепления и поиска новых деловых контактов между отраслевыми ассоциациями и компаниями двух стран, расширения межрегионального сотрудничества, а также презентации экономического потенциала ведущих предприятий-товаропроизводителей. Генеральным партнером XIV Белорусско-литовского экономического форума выступает деревообрабатывающий холдинг VMG Holdings LTD, объединяющий несколько предприятий на территории Литвы, Беларуси, Украины.-0-