Более 100 мест отдыха у воды обустроены в Витебской области

31 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области к летнему сезону обустроено 101 место отдыха у воды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Дополнительно на территории Национального парка "Браславские озера" оборудованы 64 туристические стоянки. На сегодняшний день в местах массового отдыха обустроены 95 стоянок автотранспорта, установлены туалеты, контейнеры и урны.

В Витебске для отдыха традиционно определены семь мест: на Западной Двине в парке Советской Армии (Мазурино), парках 1000-летия и Фрунзе, площади Победы (спуск к реке), на реке Витьба в районе водозабора №1 и Юбилейного моста по проспекту Людникова, а также на искусственном водоеме в Сокольниках в районе котельной "Южная".

Желающие выехать на отдых за пределы областного центра могут остановиться у озера Сосно в деревне Должа Витебского района. В соседнем Городокском районе для этого определены озера Луговое (юго-восточная сторона), Лосвидо (северная сторона) и Езерище (пляж с улицы Пионерской). В Шумилинском районе это озера Лесковичи, Разван (вблизи деревни Непороты), Шумилинское в самом райцентре и Будовесть (агрогородок Амбросовичи).

"Важно не забывать, что в границах водоохранных зон и прибрежных полос не допускается мойка транспортных и других технических средств. Запрещена также стоянка транспорта ближе 30 м по горизонтали от береговой линии", - напомнили в комитете.

Главврач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Синкевич рассказал, что специалисты территориальных центров до 1 июня проводят мониторинг мест отдыха. Субъектам хозяйствования было выдано 44 рекомендации по устранению недочетов. В настоящее время большинство из них выполнены. "В зонах отдыха были отобраны 160 проб воды. В настоящее время несоответствующих требованиям микробиологических и санитарно-химических показателей проб не установлено. В дальнейшем подобные проверки будут проводиться не реже двух раз в месяц", - отметил Владимир Синкевич.

Для обеспечения безопасности отдыхающих у воды с мая по август запланированы совместные рейды представителей госсаннадзора, комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, МЧС, органов правопорядка и других заинтересованных служб.-0-