Более 100 предприятий Витебской области примут участие в семинаре по продвижению экспорта

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 предприятий Витебской области сегодня примут участие в практическом семинаре "Эффективные инструменты продвижения экспорта белорусских предприятий. Обеспечение закупок товаров, работ и услуг в Республике Беларусь и за рубежом" в Витебске, сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга Министерства иностранных дел.

Национальный центр маркетинга МИД с целью поддержки экспортной деятельности региональных белорусских производителей организует в областных центрах страны ряд обучающих мастер-классов. В Витебске данное мероприятие состоится при поддержке и на базе Витебского областного исполнительного комитета.

Согласно поручению Совета Министров от 24 августа 2018 года, в целях повышения эффективности по вопросам технической поддержки развития потенциала предприятий-экспортеров Национальный центр маркетинга МИД наделяется функциями агентства по продвижению экспорта. Центр также является разработчиком и оператором портала Export.by, основное назначение которого - содействие продвижению белорусской продукции на международные рынки.-0-