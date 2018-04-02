Более 100 специалистов направят предприятия Минска в сельхозорганизации во время посевной

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 специалистов минских предприятий планируется направить во время посевной в сельхозорганизации Минской области, сообщил начальник Главного управления потребительского рынка (ГУПР) Мингорисполкома Андрей Доморацкий сегодня на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предприятиями Минска ежегодно оказывается помощь своим сельхозорганизациям, находящимся на территории Минской области, в период проведения сезонных полевых работ. Во время нынешней посевной кампании в них планируется направить 164 единицы техники - тракторы, автомобили, погрузчики, бульдозеры, экскаватор. Также в хозяйствах региона будут работать 135 специалистов из Минска, в том числе механизаторы, водители, слесари, сварщики, токари", - проинформировал Андрей Доморацкий.

Аграрный сектор города Минска включает 28 сельскохозяйственных организаций, расположенных в 15 районах Минской области. В 2018 году в них предстоит посеять 32,9 тыс. га яровых культур, в том числе 17,4 тыс. зерновых и зернобобовых, 14 тыс. га кукурузы, 524 га картофеля и овощей, более 680 га технических, кормовых и прочих культур. Андрей Доморацкий отметил, что для проведения сева в оптимальные сроки в сельхозорганизациях города имеются 665 тракторов, из которых 102 энергонасыщенных, а также 124 единицы комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов и сеялок. Готовность техники к началу весенних полевых работ на данный момент составляет 97%. Планируется, что энергонасыщенные тракторы будут задействованы в посевной в двухсменном режиме работы. Всего для проведения сева необходимо 4,5 тыс. т горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Начальник ГУПР также рассказал о полной обеспеченности сельхозпредприятий столицы семенами зерновых и зернобобовых культур. Ряд из них сейчас проводит дополнительную закупку семян элитных сортов. Обеспеченность минеральными удобрениям сейчас составляет 55% от потребности. Их необходимо дополнительно приобрести еще 10 тыс. т. "Закупка недостающих минеральных удобрений, семян, ГСМ будут обеспечены за счет собственных средств сельхозпредприятий, а также организаций-инвесторов города Минска", - заверил Андрей Доморацкий.

В пользовании сельхозорганизаций столицы находятся 113 тыс. га земли, в том числе 84 тыс. га пашни. В 2017 году ими произведено валовой продукции сельского хозяйства на Br169 млн (106% к уровню 2016 года).-0-