Более 100 учащихся Гомельской области представят разработки на конкурсе "ТехноИнтеллект"

30 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытый областной конкурс научно-технического творчества учащихся "ТехноИнтеллект" пройдет в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины 1-2 февраля, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном центре технического творчества детей и молодежи.

Свои разработки представят более 100 учащихся школ, гимназий, лицеев, колледжей со всей области. В их числе - победители и призеры районных и городских конкурсов научно-технического творчества, активные члены объединений по интересам технического профиля, проявившие способности в моделировании, конструировании, решении технических задач, имеющие склонности к научно-исследовательской и экспериментальной деятельности.

Творческое состязание пройдет в два этапа. Первый - теоретический - будет посвящен решению задач с техническим содержанием. Второй тур представляет собой научно-практическую конференцию по шести секциям. Для участников также будут организованы мастер-классы, экскурсии по лабораториям университета, развлекательные мероприятия.

Дипломанты конкурса войдут в состав сборной областной команды и примут участие в республиканском конкурсе научно-технического творчества учащейся молодежи "ТехноИнтеллект".

Областной конкурс "ТехноИнтеллект" проводится в 19-й раз. Его цель - раскрыть творческие способности учащихся, помочь в реализации их научных и познавательных интересов. Организаторы форума - Гомельский областной центр технического творчества детей и молодежи и Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины.-0-