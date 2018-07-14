Более 100 вокалистов и творческих коллективов борется за Гран-при на конкурсе в Буда-Кошелево

14 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. XVI областной конкурс творческой молодежи "Пад белымі крыламі" проходит сегодня на главной площади Буда-Кошелево, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.
В полдень на центральной площади города Буда-Кошелево во время торжественного открытия конкурса участники выпустили в небо белоснежные воздушные шары как символ мероприятия.
"Несмотря на то, что фестиваль имеет статус областного, его рамки давно расширились. К нам приезжают гости и конкурсанты из столицы и Минского, Витебского и Могилевского регионов. Для многих из них конкурс становится первым шагом на большом творческом пути", - подчеркнули в райисполкоме. В этом году заявки на участие подали более 100 вокалистов и творческих коллективов.
Творческое состязание проходит по четырем возрастным категориям в номинациях: "Эстрадная песня", "Народная песня", "Авторская песня", а также "Народно-сценический танец", "Эстрадный танец". В Год малой родины приветствуются номера на родном языке, а также отражающие историю и традиции родных мест участников конкурса.
В каждой номинации предусмотрено по три призовых места. Высшая награда для вокалистов и танцевальных коллективов - Гран-при, призовой фонд которого составляет Br500.
Открытый областной конкурс "Пад белымі крыламі" проходит в Буда-Кошелево на протяжении 16 лет. Постоянные организаторы - главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.
Традиционно мероприятие проводится накануне годовщины образования района - в этом году он отмечает 94-й день рождения.-0-
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