19 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 1,1 тыс. детей-инвалидов и сирот в Гомельской области проходят оздоровление в первую смену, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник представительства Гомельского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Василий Зубец.

"Особое внимание в летний период в регионе уделяется оздоровлению социально уязвимых категорий: детей-инвалидов, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. В первую смену уже обеспечены оздоровлением 252 ребенка-инвалида и 941 ребенок-сирота", - сказал Василий Зубец. В течение летней кампании планируется, что в загородных лагерях, а также в лагерях на базе учреждений образования области смогут с пользой провести досуг и оздоровиться 394 ребенка с особенностями психофизического развития и 1722 сироты.

По словам собеседника, пристальное внимание обращено и вопросам максимального охвата оздоровлением и организованными формами отдыха детей, находящихся в социально опасном положении, трудных подростков, состоящих на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних. "Организация занятости и отдыха таких детей - серьезная мера против безнадзорности, асоциального поведения подростков данной категории. В этой связи в регионе увеличено количество лагерей военно-патриотического и оборонно-спортивного профиля, воспитательный потенциал и ресурсы которых имеют большое значение в профилактике противоправного поведения несовершеннолетних", - подчеркнул Василий Зубец. В первую смену проходят оздоровление 1248 детей, требующих повышенного педагогического внимания.

Главной задачей в проведении оздоровительной кампании является создание безопасных и комфортных условий пребывания на отдыхе, обеспечение сохранения жизни и здоровья детей. Эта тема находится на постоянном контроле заинтересованных служб и организаций.

Всего в регионе в течение лета будут работать 190 лагерей труда и отдыха, из них 22 лагеря с круглосуточным и 168 с дневным пребыванием детей.-0-