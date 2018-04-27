27 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 110 км тепловых сетей планируется переложить в Гродненской области в 2018 году. Об этом сегодня журналистам сообщила начальник отдела энергетики, транспорта и связи Гродненского облисполкома Наталья Прилепская, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на заседании Гродненского облисполкома подведены итоги отопительного сезона 2017-2018 годов и поставлены задачи на предстоящий отопительный период.

"Завершившийся отопительный период прошел без аварий и срывов. Были подготовлены необходимые запасы топлива, в полном объеме проведены организационно-технические мероприятия", - отметила Наталья Прилепская. Сразу после окончания отопительного периода - 11 апреля - в регионе началась подготовка к следующему.

Большое внимание уделяется перекладке тепловых сетей. Организациями жилищно-коммунального хозяйства региона запланировано выполнение этой работы на 95 км, кроме того, более 17 км тепловых сетей будет переложено РУП "Гродноэнерго". Запланированы профилактические ремонты более чем 400 котельных, 250 центральных тепловых пунктов, создание необходимого запаса топлива. На котельных в районах области будут работы по оптимизации режимов, а также замена оборудования для снижения расхода топливно-энергетических ресурсов. Продолжена будет работа по переводу котельных на местные виды топлива. В агрогородке Верейки Волковысского района запланировано завершение строительства второй очереди блочно-модульной котельной на местных видах топлива мощностью 1,6 МВт с реконструкцией тепловых сетей.

Во время исполкома поднимались проблемные моменты. В частности, в некоторых районах необходимо активизировать работу по оснащению многоквартирных жилых домов приборами учета и систем автоматического регулирования тепловой энергии. Доведены также показатели по снижению потерь тепловой энергии: сверхнормативные потери были допущены в Свислочском и Ошмянском жилищно-коммунальных хозяйствах. Завершить все подготовительные работы необходимо не позднее сентября.-0-