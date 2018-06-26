Более 1,2 тыс. рабочих мест создано в Гомеле при реализации инвестдоговоров по декрету №10

26 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 1,2 тыс. рабочих мест создано в Гомеле при реализации инвестиционных договоров по декрету №10 "О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь". Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заместитель председателя Гомельского горисполкома Сергей Андреев во время выездного заседания постоянной комиссии по экономике, бюджету, финансам и коммунальной собственности Гомельского областного Совета депутатов.

На примере Гомеля депутаты изучали реализацию инвестиционных договоров, заключенных в соответствии с декретом №10. "С начала действия декрета в Гомеле заключено 67 инвестиционных договоров на сумму свыше $440 млн. Реализовано 25 инвестдоговоров более чем на $100 млн, создано 1 266 рабочих мест. В стадии исполнения 15 инвестиционных договоров на сумму более $202 млн. Их реализация позволит создать 1 910 рабочих мест", - отметил Сергей Андреев. Он констатировал и тот факт, что есть договоры, которые по разным причинам были расторгнуты.

Среди основных сфер, где реализуются инвестпроекты, - промышленность, производство, торговля, услуги. Капитал вкладывают как отечественные, так и зарубежные инвесторы. "Важно, чтобы инвестор, который приходит с договором, имел финансовые средства и технологии, обладал необходимыми ресурсами для реализации намеченного", - добавил зампредседателя горисполкома.

Сергей Андреев также напомнил, что декретом №10 при реализации инвестиционных договоров предусмотрен ряд льгот. Среди основных - предоставление земельного участка без проведения аукциона, освобождение от таможенных платежей и НДС при ввозе импортного технологического оборудования, разрешение на параллельное проектирование и строительство объекта инвестирования.

Во время выездного заседания депутаты изучили процесс и итоги реализации инвестдоговоров в СЗАО "Завод Сантэкс", где производятся эмалированные изделия, ОАО "Гомельстекло", где введены линии по производству ламинированного стекла и стекла с покрытием.

Как отметила председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету, финансам и коммунальной собственности Гомельского облсовета депутатов Антонина Ежова, Беларусь заинтересована в привлечении инвестиций. "Это позволяет создавать новые рабочие места, обеспечивает приток передовых технологий", - добавила она.

Всего же в Гомельской области для реализации инвестиционных проектов заключено 200 договоров с общим объемом инвестиций $2,2 млрд. Уже реализовано 86 инвестпроектов на сумму порядка $970 млн, создано более 3,6 тыс. рабочих мест.-0-