Более 120 бойцов студотрядов Витебской области в этом году поработают в Краснодарском крае

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная отправка студенческого отряда "НЛО" имени М.Шмырева во Всероссийский детский центр "Орленок" состоялась сегодня на витебском автовокзале, сообщили БЕЛТА в Витебском областном штабе студенческих отрядов.

"Ежегодно наш штаб помогает ребятам найти работу по душе и по специальности. В нынешнем году в составе сервисных и педагогического студенческих отрядов в Краснодарский край отправятся более 120 бойцов студотрядов региона. Для молодых людей это своеобразная школа жизни, воспитание трудом, расширение кругозора, развитие навыков работы в команде. А еще - возможность заработать и одновременно приобрести новых друзей", - отметила комиссар областного штаба студенческих отрядов Виктория Кужелева.

Педагогический отряд "НЛО" - это яркие, креативные, позитивные и опытные воспитатели, которые занимаются не только активным отдыхом школьников, но и формированием лидеров, патриотов. На работу в отряде в нынешнем сезоне было подано более 30 заявок, отобрали самых лучших. Эти ребята три недели обучались в школе вожатского мастерства, сдали экзамены, прошли скайп-собеседование с представителями руководства всероссийского центра. Им еще предстоят две недели обучения на рабочем месте, а с 1 июня вожатые приступят к труду, как и бойцы сервисных отрядов, отправка которых еще впереди.

"НЛО" работает и в Беларуси, ежегодно отряд проводит одну "Лидер-смену" для ребят из Витебской области. История отряда насчитывает уже более 15 трудовых семестров. Он постоянно пополняется новыми бойцами из числа будущих педагогов, дизайнеров, актеров, журналистов, программистов, психологов, юристов со всех уголков области. "Бойцы "НЛО" в отличие от многих других педагогических отрядов, которые формируются только на сезон, работают круглый год: встречаются, проводят акции, конкурсы, квесты. Такое общение помогает не просто найти общий язык, но сдружиться, стать настоящей командой", - подчеркнула Виктория Кужелева.

Всего, по ее словам, в этом году от молодежи подано более 3 тыс. заявок на трудоустройство. "Поработать будут рады витебские студотряды" - под таким девизом пройдет нынешний трудовой семестр.-0-