Более 120 юных исследователей совершат путешествие в мир науки на конференции в Витебске

18 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Более 120 старшеклассников и студентов начальных курсов вузов Витебской области примут участие 19 мая в научно-образовательной конференции "ProBiology: молекулы жизни" в рамках программы по поддержке талантливой молодежи ТаленаVita, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель программы Алена Марьянская.

Мероприятие организуется на базе Витебского государственного медицинского университета. Ребята познакомятся с передовыми исследовательскими проектами в сфере биотехнологий, получат представление о практическом применении научных открытий, смогут прикоснуться к реальной науке и пообщаться с учеными и представителями инновационного бизнеса в неформальной обстановке. Интригующую лекционную программу дополнят захватывающие практические занятия в лабораториях ВГМУ, на которых юные таланты узнают, как работает стоматологический 3D-принтер, лазерный сканирующий конфокальный микроскоп, побывают в анатомическом музее.

Среди спикеров конференции ректор ВГМУ доктор медицинских наук, профессор Анатолий Щастный, председатель Совета молодых ученых Института генетики и цитологии НАН Беларуси Максим Родькин, руководитель лаборатории цитологии компании BIOCAD Павел Гершович (Санкт-Петербург), заведующий кафедрой общей химии БГМУ кандидат биологических наук, доцент Владислав Хрусталев, председатель совета директоров СООО "Нативита" Алексей Сычев.

Основная цель конференции - популяризация исследовательской деятельности среди молодого поколения, мотивирование на развитие ребят, проявивших способности в научных дисциплинах, и демонстрация перспектив применения глубоких знаний и практических навыков, формируемых при увлечении наукой. Именно поэтому приглашение на конференцию получили старшеклассники, успешно проявившие себя в олимпиадном движении и проектной деятельности по биологии и химии, а также студенты, активно участвующие в работе научных обществ при вузах.

Программа ТаленаViта реализуется медико-фармацевтическим кластером "Союз медицинских, фармацевтических и научно-образовательных организаций "Медицина и фармацевтика - инновационные проекты" и СООО "Нативита" при содействии Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси и Витебского облисполкома с целью объединения экспертов в науке, бизнесе и других сферах для поддержки юных талантов, подготовки подрастающего поколения к высокотехнологичному будущему Беларуси.-0-