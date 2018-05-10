Более 120 студотрядовцев Витебской области отправятся в третьем трудовом семестре в Россию

10 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Более 120 студотрядовцев Витебской области в третьем трудовом семестре будут работать на объектах в России, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ Виктор Глушин.

По его словам, молодые люди смогут поработать в составе строительных, сельскохозяйственных, педагогических, экологических, сервисных и медицинских отрядов. Их труд будет связан со строительством, реконструкцией, благоустройством объектов не только области, но и за ее пределами. Студотрядовцы окажут помощь в уборке урожая, помогут ухаживать за лесными культурами, будут работать вожатыми и воспитателями.

Торжественное открытие третьего трудового семестра для молодежи Витебcкой орбласти состоится сегодня. Торжественная церемония пройдет в Витебском областном музее Героя Советского Союза М.Ф.Шмырева с участием представителей местных органов власти, ветеранов студотрядовского движения, областного комитета БРСМ, делегаций районов, представителей учреждений образования, учащейся, студенческой и работающей молодежи, творческих коллективов. Во время мероприятия представители студотрядовского движения Витебской области получат путевки в "Трудовой семестр - 2018" для работы на социально значимых объектах, а затем станут участниками квест-игры "Адреса Памяти", связанной с событиями Великой Отечественной войны, высадят яблони на территории музейного комплекса. Также состоится посвящение в бойцы зарубежного педагогического отряда "НЛО имени М.Ф. Шмырева" и уже ставшая традиционной акция "Выбираем студотряд!".

Касаясь прошлых трудовых сезонов, Виктор Глушин подчеркнул, что ребята, трудившиеся в составе студенческих отрядов, ежегодно проявляют себя с наилучшей стороны, работая как на объектах области, так и за ее пределами. Например, на Всебелорусской молодежной стройке на Белорусской АЭС, в Российской Федерации. "Они отличаются трудолюбием, ответственностью, инициативностью, им по плечу любое начатое дело", - отметил первый секретарь областной организации.-0-