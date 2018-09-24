Более 120 т овощей и фруктов приобрели минчане на сельхозярмарках 22-23 сентября

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане приобрели 126 т овощей и фруктов на сельскохозяйственных ярмарках, которые прошли 22-23 сентября у Дворца спорта, сообщили БЕЛТА в ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома".

В минувшие выходные, 22-23 сентября, в Минске стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок. С 9.00 до 16.00 посетители могли приобрести продукцию предприятий Гродненской области. Всего приняли участие 165 субъектов торговли и общественного питания, среди них Гродненский мясокомбинат, Дятловский сыродельный завод, Щучинский маслосырзавод, "Новогрудские дары", "Гроднохлебпром", рыбоводные и крестьянско-фермерские хозяйства, организации потребкооперации Гродненской области и другие.

На ярмарке была организована продажа свежих плодов и овощей урожая этого года, а также консервированной и молочной продукции, мяса, колбасных изделий, рыбы, меда и непродовольственных товаров.

Общий товарооборот за два дня у Дворца спорта составил Br309 тыс. Реализовано 158 т продукции, в том числе 126 т плодов и овощей, 9 т мяса, 6 т рыбы, 17 т хлебобулочных, кондитерских, бакалейных, молочных, непродовольственных изделий.

Осенние ярмарки сельскохозяйственной продукции будут организованы в столице по выходным в сентябре-октябре. Так, 29 и 30 сентября ярмарочные ряды соберут производителей Могилевской, 6-7 октября - Минской, 13-14 октября - Брестской, 20-21 октября - Гомельской, 27-28 октября - Витебской областей. Завершится сезон 3-4 ноября ярмаркой с участием всех регионов республики.-0-