18 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,3 тыс. мест памяти благоустроят ко Дню Победы в Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

На мемориальных комплексах и местах захоронений оборудуют площадки для сбора отходов, установят контейнеры, скосят сорную траву, отремонтируют покрытие тротуаров, пешеходных улиц, площадей, переходов, установят малые архитектурные формы. Мероприятия пройдут в рамках экологической кампании "Обустроим малую родину!", к которой присоединился каждый населенный пункт Витебской области.

Запланировано провести и другие мероприятия. На придомовых территориях многоэтажек установят или отремонтируют 260 спортивных и детских игровых площадок, посадят более 9 тыс. деревьев и кустарников, поставят более 1,2 тыс. контейнеров для сбора отходов. Предстоит обновить более 72 тыс. кв.м уличной дорожной сети, а 342 ветхих и пустующих дома снесут. На селе приведут в надлежащее состояние животноводческие фермы и комплексы, машинные дворы, артезианские скважины, зерноочистительно-сушильные комплексы, склады, пилорамы и другие объекты. Рекультивируют и вовлекут в хозяйственный оборот 743 га пустующих земель, к ним присовокупят еще 18,6 га земли, которая освободится после сноса 64 непригодных и неиспользуемых сельхозпомещений. Рекультивируют 46 выведенных из эксплуатации мини-полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО), оградят места захоронения отходов, создадут объекты для сортировки и переработки вторсырья, извлеченного из ТКО.

Не останутся без внимания территории вдоль автомобильных и железных дорог, места отдыха, в том числе на водных объектах. Где необходимо, установят предупредительные аншлаги, контейнеры для сбора отходов, общественные туалеты, организуют подъездные дороги, проезды, автостоянки, оборудуют спортивные и детские площадки и туалеты.

На территориях садовых товариществ, гаражных и иных потребительских кооперативов обустроят площадки для сбора отходов и установят контейнеры для раздельного сбора мусора. В гаражных кооперативах пяти районов поставят 27 емкостей для хранения отработанного масла. В области продолжится борьба с борщевиком Сосновского ручным, механическим и химическим методами.-0-