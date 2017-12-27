Более 1,4 тыс. детей собрала областная благотворительная елка в Гомеле

27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 1,4 тыс. детей собрала областная благотворительная елка во время акции "Наши дети" в Гомельском государственном цирке. С Новым годом и Рождеством ребят поздравил председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе облисполкома.

Приглашения на праздник получили победители международных, республиканских, областных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды, сироты.

Губернатор поблагодарил ребят, их родителей и наставников за достигнутые успехи. Он подчеркнул, что Гомельская область богата юными талантами: в уходящем году школьники региона на интеллектуальных и творческих конкурсах завоевали почти 3 тыс. дипломов, 105 из которых международного уровня. Глава региона поздравил собравшихся, пожелал им успехов в учебе, достижения поставленных целей, радости, здоровья и вручил подарки.

Председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник награждает Диану Бобыр

Юная участница праздника Полина Третьякова

Настоящим сюрпризом для участников праздника стали красочное театрализованное представление и цирковое шоу. Ребята получили наборы сладостей, а для 45 детских домов семейного типа были подготовлены сертификаты на приобретение спортивного инвентаря.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 11 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, предприятий и организаций посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении существующих проблем, вручают детям подарки.-0-

Фото Сергея Холодилина.