Более 140 предприятий объединит выставка I Форума регионов Беларуси и Украины

17 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка продукции предприятий и организаций объединит на I Форуме регионов Беларуси и Украины, который пройдет 25-26 октября в Гомеле, более 140 производителей двух стран. Об этом сообщила сегодня журналистам генеральный директор Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Марина Филонова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Интерес к выставке проявляют представители обеих стран. На сегодня свое участие в мероприятии уже подтвердили 57 предприятий Украины и 89 - Беларуси. Прогнозируем, что это число увеличится", - сказала Марина Филонова. По словам гендиректора, о намерении представить свой промышленный потенциал заявили 14 областей Украины и все регионы нашей страны.

Выставка развернется на двух площадках. Так, во Дворце легкой атлетики свою продукцию презентуют предприятия пищевой, легкой, нефтехимической, строительной и другой промышленности. Экспозицию сформируют по отраслевому принципу. На площади Ленина областного центра будет экспонироваться крупногабаритная техника белорусских промышленных гигантов: "Гомсельмаша", "Белоруснефти", "Амкодора" и других.

Предусмотрены презентации регионов, предприятий, компаний и организаций, а также проведение переговоров, консультационного совета с участием более 250 представителей бизнеса и деловых кругов. Запланированы ярмарки-продажи, дегустации.

В эти же дни будет работать ярмарка продукции и изделий декоративно-прикладного искусства. Свои работы на ней представят ремесленники из Черниговской области, всех районов Гомельской области, а также из других регионов Беларуси.-0-