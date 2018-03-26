Более 15% ямочного ремонта в Минске с начала года пришлось на МКАД

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ямочный ремонт на улицах Минска с начала года произведен почти на 9,76 тыс. кв.м, причем более 15% работ пришлось на МКАД. Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии генеральный директор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский, передает корреспондент БЕЛТА.

Работы по устранению критической ямочности выполняются в штатном режиме с применением литых холодных органоминеральных и асфальтобетонных смесей с комплексными присадками. Контроль за выявлением и устранением дефектов осуществляется в том числе в праздничные и выходные дни. "Из-за частых переходов температуры воздуха через 0 градусов увеличилась скорость и стихийность образования критической ямочности. Наиболее проблемными являются участки покрытия мостов и путепроводов на МКАД. Всего с начала года на улично-дорожной сети Минска выполнены работы по устранению критической ямочности на площади почти 9,76 тыс. кв.м, из них около 1,5 тыс. кв.м - на МКАД, на мостах и путепроводах - 950 кв.м", - сказал Денис Глинский.

В целом в пределах выделенного финансирования на 2018 год планируется выполнить 381 тыс. кв.м ремонтных работ по устранению дефектов покрытия проезжей части и тротуаров локальными участками. Из них на ямочный ремонт придется порядка 180 тыс. кв.м. Также планируется продолжить мероприятия по созданию безбарьерной среды - для облегчения движения инвалидов-колясочников, велосипедистов, мам с колясками в 256 местах будет понижен бортовой камень на пересечениях пешеходных путей с проезжей частью. Предусматривается создание искусственных неровностей, ремонт мостов и путепроводов, пешеходных переходов, укрепление обочин на МКАД и т.д.

В части подготовки города к проведению в 2019 году II Европейских игр также будет уделено внимание состоянию транспортных коридоров, объектов дорожной сети. "Совместно с эксплуатационными организациями проведен осмотр уличной дорожной сети по маршруту транспортного обеспечения игр. Определен перечень объектов, подлежащих текущему ремонту путем замены покрытия проезжей части и восстановления покрытий тротуаров. Общая площадь покрытий, подлежащих ремонту в 2018 году, - 633 тыс. кв.м на сумму Br31 млн. По мере поступления финансирования мы приступим к выполнению работ по блокам", - добавил Денис Глинский.

Кроме того, определен перечень улиц, подверженных различным дефектам проезжей части, которые требуют замены асфальтобетонного покрытия на всю ширину полосы движения. В 2018 году на эти цели предусмотрено Br28,2 млн.-0-