Более 150 производителей Беларуси и Украины представили потенциал регионов на выставке в Гомеле

25 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 150 предприятий двух стран объединила выставка продукции предприятий и организаций на I Форуме регионов Беларуси и Украины, который проходит 25-26 октября в Гомеле, передает БЕЛТА.

Председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков

Открыли мероприятие председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович и президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Выставку открывают резидент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник и председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович

В коллективных экспозициях под сводами Дворца легкой атлетики представлен потенциал 17 регионов Украины и всех областей Беларуси. Предприятия, компании и организации, а также представители бизнеса и деловых кругов обеих стран подготовили презентации регионов, проводили переговоры, налаживали контакты. Экспозиционные стенды размещены по отраслевому принципу: пищевая, легкая, нефтехимическая, строительная промышленность и др. В программе выставки - ярмарки-продажи, дегустации и др.

"В течение двух дней форума планируется подписать договоров и соглашений на $100 млн", - уточнил президент Торгово-промышленной палаты Украины. При этом он отметил, что постепенно стороны уходят от традиционных нефти и металла. Диверсифицируются рынки, появляются новые позиции. Свидетельство тому - представленные на выставке предложения белорусских и украинских производителей, которые в будущем могут пополнить портфели заказов сторон.

Президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков и председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович

С начала года товарооборот между Украиной и Беларусью возрос более чем на 20%. Перспективы, по мнению лидеров торгово-промышленных палат двух стран, значительные. "Опираясь друг на друга (производители Беларуси и Украины. - Прим. БЕЛТА), мы можем идти на большие рынки, которые находятся рядом с нашими странами. Наше будущее - не в простой торговле, а в промышленной кооперации", - убежден Владимир Улахович.

Новые возможности открывают презентации инновационных разработок на экспозициях выставки. Работает также ярмарка продукции и изделий декоративно-прикладного искусства, на которой работы представили украинские и белорусские ремесленники. На площади Ленина областного центра разместилась крупногабаритная техника белорусских промышленных гигантов: "Гомсельмаша", "Белоруснефти", "Амкодора" и других. Площадь экспозиции под открытым небом - 4 тыс. кв.м.

Основная цель выставки I Форума регионов Беларуси и Украины - презентация экономического потенциала Беларуси и Украины. Выставку общей экспозиционной площадью 8,7 тыс. кв.м уже назвали одной из самых масштабных в регионе.-0-

Фото Сергея Холодилина