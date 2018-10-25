Более 150 производителей Беларуси и Украины представили потенциал регионов на выставке в Гомеле

25 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 150 предприятий двух стран объединила выставка продукции предприятий и организаций на I Форуме регионов Беларуси и Украины, который проходит 25-26 октября в Гомеле, передает БЕЛТА.
Открыли мероприятие председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович и президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.
В коллективных экспозициях под сводами Дворца легкой атлетики представлен потенциал 17 регионов Украины и всех областей Беларуси. Предприятия, компании и организации, а также представители бизнеса и деловых кругов обеих стран подготовили презентации регионов, проводили переговоры, налаживали контакты. Экспозиционные стенды размещены по отраслевому принципу: пищевая, легкая, нефтехимическая, строительная промышленность и др. В программе выставки - ярмарки-продажи, дегустации и др.
"В течение двух дней форума планируется подписать договоров и соглашений на $100 млн", - уточнил президент Торгово-промышленной палаты Украины. При этом он отметил, что постепенно стороны уходят от традиционных нефти и металла. Диверсифицируются рынки, появляются новые позиции. Свидетельство тому - представленные на выставке предложения белорусских и украинских производителей, которые в будущем могут пополнить портфели заказов сторон.
С начала года товарооборот между Украиной и Беларусью возрос более чем на 20%. Перспективы, по мнению лидеров торгово-промышленных палат двух стран, значительные. "Опираясь друг на друга (производители Беларуси и Украины. - Прим. БЕЛТА), мы можем идти на большие рынки, которые находятся рядом с нашими странами. Наше будущее - не в простой торговле, а в промышленной кооперации", - убежден Владимир Улахович.
Новые возможности открывают презентации инновационных разработок на экспозициях выставки. Работает также ярмарка продукции и изделий декоративно-прикладного искусства, на которой работы представили украинские и белорусские ремесленники. На площади Ленина областного центра разместилась крупногабаритная техника белорусских промышленных гигантов: "Гомсельмаша", "Белоруснефти", "Амкодора" и других. Площадь экспозиции под открытым небом - 4 тыс. кв.м.
Основная цель выставки I Форума регионов Беларуси и Украины - презентация экономического потенциала Беларуси и Украины. Выставку общей экспозиционной площадью 8,7 тыс. кв.м уже назвали одной из самых масштабных в регионе.-0-
Фото Сергея Холодилина
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4058 BYN
|2.404 BYN
|2.409 BYN
|USD
|2.1094 BYN
|2.109 BYN
|2.112 BYN
|RUB
|3.2133 BYN
|3.205 BYN
|3.22 BYN