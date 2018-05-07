Более 16 тыс. га привели в порядок в Минске во время месячника по благоустройству

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске во время месячника по уборке, благоустройству и озеленению приведено в порядок более 16 тыс. га городских территорий. Об этом сообщила сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева, передает корреспондент БЕЛТА.

Вывезено 20 тыс. куб.м мусора, отремонтировано 78 тыс. кв.м асфальтовых покрытий улично-дорожной сети и дворовых проездов, нанесена дорожная разметка на 47 тыс. кв.м. Также обновлены более 45 тыс. малых архитектурных форм и детского игрового оборудования. Приведены в порядок 1,8 тыс. остановочных пунктов, более 700 светофорных объектов. Высажено 10 тыс. деревьев и 25 тыс. кустарников, продолжается цветочное оформление городских улиц.

Вместе с тем, по словам Марины Малаевой, ежедневный мониторинг выявил некоторые недостатки в содержании территорий. Большинство замечаний касались дворовых территорий, а также частного сектора. Также требует внимания ответственных служб состояние мостов, путепроводов, кольцевой автодороги, дорожных и шумозащитных ограждений.

Весенний месячник проводится в городе ежегодно. В этот период территории очищаются от мусора, ведется ремонт и покраска малых архитектурных форм, игрового оборудования, посадка деревьев. К участию в субботниках привлекаются общественные организации, трудовые коллективы, учащиеся, жильцы.-0-