Более 1,7 тыс. детей в Минске в январе-сентябре сняли с учета по семейному неблагополучию

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске более 1,7 тыс. детей, признанных находящимися в социально-опасном положении (СОП), в январе-сентябре сняли с учета по семейному неблагополучию, сообщила сегодня журналистам заведующая сектором социально-педагогической работы и охраны детства комитета по образованию Мингорисполкома Зинаида Воробьева, передает корреспондент БЕЛТА.

Нуждающимися в государственной защите признаны 238 детей, поставлены на учет СОП с начала года 1654 юных минчанина. "Если работа организована вовремя, во взаимодействии служб, через некоторое время в семьях нормализуется ситуация. Большинство детей возвращаются к родителям, лишение родительских прав - крайняя мера. Каждый ребенок должен воспитываться в благополучной семье, на это направлена работа по декрету №18", - отметила Зинаида Воробьева.

По ее словам, в городе за время действия декрета закрыто 10 интернатных учреждений, уменьшилось количество детей, которые остались без попечения родителей. Всего в столице сейчас насчитывается четыре детских дома, где проживают чуть больше 300 детей.

Для того чтобы признать ребенка находящимся в социально опасном положении, изучаются условия проживания, выслушиваются родители, мнения различных служб. Решение принимается коллегиально на совете профилактики в учреждении образования. Ребенка ставят на учет по совокупности критериев и показателей, причины должны быть вескими: частые скандалы между родителями или родственниками, алкоголизм, наркотическая зависимость близких, нехватка у родителей знаний в воспитании ребенка, нежелание работать и др.-0-