Более 170 инвестпроектов планируется реализовать в Минской области в 2018 году

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в 2018 году планируется реализовать более 170 инвестиционных проектов, заявил в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко, сообщает БЕЛТА.

"Более 170 инвестиционных проектов запланировано к реализации в 2018 году. Планируем привлечь $195 млн прямых иностранных инвестиций", - отметил председатель облисполкома. Так, одним из крупнейших проектов года станет строительство в Любанском районе Нежинского горно-обогатительного комбината с возведением жилых домов. Его уже реализует ИООО "Славкалий" на базе Старобинского месторождения калийных солей. Не менее масштабный проект - строительство агропромышленного комплекса вблизи Руденска в Пуховичском районе. "Пакет соглашений с Белорусской национальной биотехнологической корпорацией (БНБК) уже подписан, и в ближайшее время, думаю, начнется реализация проекта. А это в первую очередь новые рабочие места и зарплата для сотен работников. То, что сегодня нужно людям", - подчеркнул Анатолий Исаченко.

Он напомнил, что Минская область лидирует в стране по ряду показателей инвестиционной деятельности. Например, заключено 670 инвестиционных договоров - больше, чем в других регионах. Активно развиваются такие инвестиционные площадки, как Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", СЭЗ "Минск", СЗОО "БЕЛДЖИ" и др.

В продолжение темы губернатор коснулся вопросов трудоустройства и создания новых рабочих мест. По его словам, системная работа в данном направлении позволила добиться определенных результатов. Например, за три квартала прошлого года на вновь созданные рабочие места трудоустроены 7147 человек. В том числе 4145 человек - на новые предприятия, а на дополнительно введенные рабочие места на действующих производствах - 3002 человека. Более 70% новых рабочих мест создано в сфере торговли и услуг, около 11% - в строительстве, более 10% - в промышленном производстве.

На 1 декабря 2017 года в регионе имелось более 9 тыс. вакансий. И на одну вакансию приходилось менее одного безработного. На постоянную работу в прошлом году трудоустроено 23,8 тыс. человек, из них 14,8 тыс. безработных. Остается востребованной у нанимателей области, например, такая специальность, как главный ветеринарный врач. Сегодня по ней 933 вакансии. Также есть 466 вакансий водителя автомобиля, 341 вакансия врача. Анатолий Исаченко также отметил и рост зарплаты в регионе. "По итогам 2017 года точная статистика будет позже, а за 11 месяцев номинальная начисленная заработная плата составила почти Br805. Реальная заработная плата в сравнении с уровнем 2016 года увеличилась на 5,6%", - констатировал он.

Минская область 15 января отметит 80-летие со дня образования. На протяжении последних семи лет она занимает в стране лидирующее положение по росту валового регионального продукта. Доля области в ВВП страны - около 15%. Центральный регион является самым большим в стране по площади - 39,9 тыс. кв.км. Численность населения превышает 1,42 млн. человек.-0-