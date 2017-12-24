Более 18 млн евро иностранных инвестиций привлечено в экономику Пинска в 2017 году

24 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В экономику Пинска в текущем году привлечено 18,6 млн евро иностранных инвестиций, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Михаил Самолазов.

На территории Пинска в этом году реализовывалось 8 инвестиционных проектов по договорам, заключенным в соответствии с декретом "О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь". Часть из них завершена, реализация других рассчитана на несколько лет.

Так, по инвестдоговору с ТУП "Санта Ритейл" с объемом инвестиций в Br1 млн в октябре введен в эксплуатацию торговый объект по ул. Брестская. СП "КамСил" ЗАО до 1 января 2018 года завершит модернизацию финишной стадии производства пластин монокремния. Объем инвестиций составит $1,5 млн. К этой же дате СООО "ЭксайдТекнолоджиз" завершает реализацию проекта по созданию полного цикла производства аккумуляторов с производственной мощностью не менее 1 млн аккумуляторов в год. Объем инвестиций - $4,2 млн.

Кроме того, иностранное торгово-производственное унитарное предприятие "Стэнлес" реализует до 2020 года инвестпроект по развитию производства мебели с объемом инвестиций в $2,1 млн, в том числе на 2017 год приходится $900 тыс.

Одним из крупнейших инвестиционных проектов, реализация которых начата в текущем году, является развитие производственных мощностей с освоением производства инновационной продукции в ЗАО "Амкодор-Пинск". Планируется, что общий объем инвестиций составит 33,7 млн евро. ОАО "Савушкин продукт" начал реконструкцию склада под источник тепло- электроснабжения по ул. Шило. В реализацию проекта ОАО намерено вложить 2,5 млн евро. Холдинговая компания "Пинскдрев" на модернизацию фанерного производства направит Br6,6 млн, в том числе в 2017-м - Br2,2 млн.

Пинский опытно-механический завод планирует в 2018 году приступить к реализации инвестиционного проекта "Организация производства инновационной продукции - вертикальных многоступенчатых насосов" с объемом инвестиций в Br4,7 млн. Кроме того, в перечень проектов по созданию производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Беларуси, в будущем году планируется включить производство картонных конусов для намотки пряжи и развитие производства цельновязаных трикотажных изделий в ОАО "Полесье".-0-