Более 19 тыс. деревьев высадили в Год малой родины в городах и деревнях Брестской области

2 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В населенных пунктах Брестской области в текущем году высадили более 19 тыс. деревьев. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель облисполкома Анатолий Лис, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"В городах, агрогородках, крупных деревнях в этом году высажено более 19 тыс. деревьев, свыше 12 тыс. единиц кустарниковой растительности. Кроме того, до конца года - погодные условия нам это позволяют - сможем высадить еще более 5 тыс. деревьев. Особенно актуально заниматься озеленением в новых микрорайонах. Многоквартирные дома активно строятся, а растительности вокруг них мало", - сказал Анатолий Лис. Он добавил, что в этом направлении хорошую работу провели подразделения Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения. В лесах новые насаждения появились более чем на 4 тыс. га.

Председатель Брестского облисполкома сегодня принял участие в акции "Зеленое будущее Беларуси". Мероприятие организовано с целью реализации концепции умного устойчивого развития "Брест: Симбио-Сити 2050" и Национального плана действий по развитию зеленой экономики в Беларуси. В парке тысячелетия Бреста представители местных органов власти, депутатского корпуса, трудовых коллективов, общественных объединений, школьники и студенты высадили около 250 деревьев. На территории рекреационной зоны будут расти лиственница, красный бук, ясень, пирамидальный дуб, черная и веймутовая сосны и др.

Анатолий Лис выразил уверенность, что новый парк будет местом притяжения горожан. "Он находится в строящемся микрорайоне, который начал активно развиваться в 2017-2018 годах. Строительство жилья ведется интенсивно - в этой части города уже проживает более 130 тыс. человек, поэтому подтягиваем инфраструктуру", - подчеркнул он.-0-

Фото Вадима Якубёнка