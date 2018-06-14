Более 20 инициатив по проекту ЕС/ПРООН реализовано в Минской области

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области по проекту ЕС/ПРООН "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь" с 2016 по 2018 год реализованы 23 инициативы. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя ПРООН в Беларуси Закари Тейлор на конференции по итогам реализации проекта, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минской области было реализовано 23 инициативы. В основе проекта лежит принцип максимального участия. Так, было задействовано большое количество людей, которые не привыкли работать вместе: это и представители местных органов власти, и члены общественных организаций, и местное население. Необходимо время, чтобы они смогли научиться работать друг с другом. Однако именно такого типа инициативы являются наиболее устойчивыми в долгосрочной перспективе", - сказал Закари Тейлор.

Наибольшее число инициатив было направлено на развитие туризма и инфраструктуры в регионе - 30% и 26% от общего числа соответственно. Также были реализованы проекты в сфере образования, экономики, социальных услуг, здоровья и культуры. Закари Тейлор отметил, в частности, общественную значимость проекта помощи людям с алкогольной зависимостью. "Группа социального действия работала с этой категорией населения. И люди, которые никогда формально не участвовали в экономике региона, смогли включиться в рынок труда, получили поддержку, стали продуктивными членами общества и стали производить свои товары", - рассказал он.

Цель проекта "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь" - создание условий для объединения усилий и налаживания партнерства органов власти и гражданских инициатив для развития регионов с учетом их уникальных особенностей. Проект финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН совместно с Министерством экономики Беларуси. Общий бюджет реализованных инициатив в Минской области составляет более 367 тыс. евро.-0-