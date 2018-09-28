Более 20 инновационных разработок представлено на бирже деловых контактов в Гомеле

28 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 20 инновационных разработок представлено на конгрессном мероприятии биржи деловых контактов "Перспективные научно-технические разработки и инновационное развитие регионов" в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками стали более 50 представителей науки, бизнеса, производственных предприятий и учреждений образования страны. На тематической выставке собраны инновационные разработки и продукция (работы, услуги) организаций Беларуси, субъектов малого предпринимательства в сфере инновационной деятельности, предлагаемых для внедрения на предприятиях региона. Отобранные проекты презентованы перед потенциальными заказчиками и потребителями на бирже деловых контактов.

Среди проектов - наиболее актуальные, передовые и востребованные инновационные предложения. "Большая часть представленных сегодня разработок касается различного рода антибактериальных и антикоррозийных покрытий. Одна из самых актуальных тем - утилизация и использование вторичных ресурсов. Во всем мире ей уделяют пристальное внимание, для нас же превращение вторичных полимеров в востребованный рыночный продукт остается серьезным резервом", - рассказал член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси Юрий Плескачевский.

По его словам, то, что "выкристаллизовалось" за четыре года проведения этого мероприятия в Гомеле, уже дает положительный эффект. Отдельные разработки запущены в серийное производство. К примеру, фильтры для очистки различных масел, агрессивных сред, которые разработаны Институтом механики металлополимерных систем НАН Беларуси, с успехом прошли испытания по всем техническим и экономическим параметрам. Они заняли позицию импортозамещающего продукта на местном рынке.

Разрешение Минздрава получено на использование защитного антибактериального покрытия для медицинских изделий, презентованного ранее Гомельским государственным университетом имени Ф.Скорины. Есть также прогрессивные наработки в пищевой, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, которые поставлены на производственный поток и выпускаются в большом объеме.

После презентаций запланировано проведение деловых переговоров, заключение договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества.

Конгрессное мероприятие биржи деловых контактов "Перспективные научно-технические разработки и инновационное развитие регионов" проходит уже в четвертый раз. Его цель - повышение эффективности коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, а также стимулирование инновационной активности организаций региона.

Организаторами мероприятия выступают Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси, оно проводится республиканским унитарным предприятием "Центр научно-технической и деловой информации" во взаимодействии с Гомельским облисполкомом.-0-