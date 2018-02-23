23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 комплексов будут задействованы в Минске весной при нанесении дорожной разметки, сообщил директор КУП "Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Мингорисполкома" Анатолий Жамоздик на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Из них 16 комплексов предназначены для нанесения разметки краской, четыре - термопластиком и два - для демаркировки.

"В настоящее время проводятся профилактические работы по подготовке техники к началу сезона, объявлен тендер на закупку материалов, укомплектованы бригады. Будут дополнительно введены два разметочных комплекса "Контур", что позволит ускорить нанесение поперечной дорожной разметки. Один из них уже приобретен, к концу марта закупим еще один", - отметил Анатолий Жамоздик.

Он уточнил, что в 2017 году в городе построено 12 светофорных объектов, еще 20 были реконструированы. Установлены и заменены 7,5 тыс. дорожных знаков, 11,6 тыс. погонных метров дорожного ограждения, нанесено 315 тыс. кв.м дорожной разметки, в том числе 32 тыс. кв.м термопластиком.

КУП "Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Мингорисполкома" занимается внедрением технических средств организации дорожного движения. В хозяйственном ведении предприятия находятся 730 светофорных объектов на перекрестках, 780 тыс. дорожных знаков, 680 тыс. м погонных дорожного ограждения.-0-