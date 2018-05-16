Более 20 предприятий примут участие 17 мая в ярмарке вакансий в Гомеле

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
16 мая 2018, Ср
+21°C
Переменная облачность EUR 2.3846
USD 2.0004
RUB 3.232
Главное
Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон От политики и экономики до борьбы с терроризмом - Лукашенко и Рахмон приняли совместное заявление
Президент
Беларусь и Таджикистан подписали дорожную карту сотрудничества на 2019-2020 годы
Политика
Беларусь ежегодно инвестирует около Br600 млн в развитие информационных технологий - Калинин
Экономика
"Удача в придачу!" - тур 68! "Мисс Беларусь" Мария Василевич разыграла квартиру в Минске, также определены владельцы трех "Хендэ Крета" от "Евроопт"!
Общество
Выставка "ТИБО" в Минске
Технологии
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Житель Минской области обвиняется в использовании рабского труда
10:06 Происшествия
Генпрокуратура предложила придать некоторым местам захоронений в Минске статус исторической ценности
10:04 Регионы
Квас из автоцистерн в Минске летом планируется продавать на 24 площадках
09:59 Регионы
БЖД планирует создать единую автоматизированную систему информирования пассажиров о движении поездов
09:58 Общество
Задержан минчанин с нелегальными фармпрепаратами на Br59 тыс.
09:58 Происшествия
Свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл будут украшать весенние цветы
09:53 Калейдоскоп
Официально анонсирован шутер S.T.A.L.K.E.R. 2
09:46 Калейдоскоп
В Лунинце при пожаре в многоэтажке спасен пенсионер
09:39 Происшествия
В Индонезии в доме террориста-смертника обнаружено 54 бомбы
09:32 В мире
Поликлиники Минска перешли на летний режим работы
09:25 Регионы
Сотрудники ОМОНа задержали гомельчанина, ранившего трех милиционеров
09:23 Происшествия
Маршрутка в Мостовском районе при обгоне сбила скутериста
09:21 Происшествия
В США из-за непогоды более 400 тыс. человек остались без света
09:11 В мире
Посвященное пчелам 40-метровое панно появится возле Гродно
09:09 Регионы
На Гавайях объявили красный уровень тревоги из-за вулкана Килауэа
08:53 В мире
В Бресте реализуют проект "В названии улиц - история города"
08:49 Регионы
Новые работы Никаса Сафронова представлены на выставке в Витебске
08:41 Культура
МТС представил на ТИБО облачный сервис, проекты интернета вещей и телемедицины
08:18 Технологии
Сборная Беларуси по хоккею займет 14 место в рейтинге ИИХФ по итогам ЧМ в Дании
08:09 Спорт
Более 20 предприятий примут участие 17 мая в ярмарке вакансий в Гомеле
07:52 Регионы
Все новости
Сюжеты
ТИБО-2018 ТИБО-2018
Славянский базар в Витебске-2018 Славянский базар в Витебске-2018
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Более 20 предприятий примут участие 17 мая в ярмарке вакансий в Гомеле

Регионы 16.05.2018 | 07:52
Фото из архива
Фото из архива
Содействие занятости населения Новости сюжета Содействие занятости населения
Другие сюжеты

16 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка вакансий пройдет в Гомеле 17 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.

Мероприятие проведут в здании управления по труду, занятости и соцзащите с 10.00 до 12.00. Более 20 предприятий предложат вакансии в сфере промышленности, торговли, строительства.

Представители кадровых служб предприятий и организаций города расскажут не только об имеющихся вакансиях, но и об условиях трудоустройства, оплате труда, некоторым соискателям предложат оставить резюме или анкету. Поэтому организаторы рекомендуют гражданам иметь при себе паспорт, документы об образовании, трудовую книжку и т.д.

Также на ярмарке у специалистов управления по труду, занятости и соцзащите можно будет узнать об оплачиваемых общественных работах, о профессиональном обучении безработных, информацию о предоставлении субсидии для организации предпринимательской деятельности, получить консультации по законодательству о содействии занятости населения и т.д.

Собеседники отметили, что Дни предприятий, ярмарки вакансий проводятся в областном центре регулярно и дают людям, находящимся в поиске работы, возможность пообщаться напрямую сразу с несколькими работодателями.

В настоящее время, проинформировали в управлении, в банке вакансий в Гомеле насчитывается около 3 тыс. предложений.-0-

﻿
Теги
Гомельская область, занятость, трудоустройство
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Швейный корпус с подземным переходом ОАО "КИМ" выкупил отечественный инвестор почти за Br500 тыс.
Новый цех по производству азотной кислоты в ОАО "Гродно Азот" введут в эксплуатацию к концу года
Предприятия "Беллесбумпрома" за январь-март увеличили экспорт в дальнее зарубежье на 70,4%
БелАЗ впервые получит материальную компенсацию за незаконное использование его товарного знака
Срок санации могилевской швейной фирмы "Вяснянка" продлен на год
МАЗ предоставит скидку на покупку нового грузовика за утилизацию старого авто
Мебельный кластер планируется создать на базе "Ивацевичдрев"
Малоритский консервный комбинат модернизирует производство детского питания
БМЗ начал выпуск продукции на восстановленном после пожара оборудовании
Слуцкий сахарорафинадный комбинат начал переработку отечественного сырья в межсезонье
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3846 BYN 2.371 BYN 2.382 BYN
USD
2.0004 BYN 2.005 BYN 2.009 BYN
RUB
3.232 BYN 3.215 BYN 3.23 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Национальная выставка Беларуси открылась в столице Таджикистана Душанбе
Все видео

Фотоновости

Ордена Матери вручены 33 многодетным минчанкам
Все фото

Инфографика

Беларусь - Таджикистан: торгово-экономическое сотрудничество Беларусь поставляет в Таджикистан: сахар, тракторы, ковры и напольные покрытия, стройматериалы, лекарственные средства, солод, холодильники и морозильники. Таджикистан поставляет в Беларусь: хлопчатобумажную пряжу, хлопковое волокно нечесаное, сушеные фрукты, орехи.
Вся инфографика
Президент
Беларусь и Таджикистан договорились вывести отношения на уровень стратегического партнерства
Беларусь выиграла тендер на поставку первых четырех электробусов в Душанбе
Лукашенко и Рахмон на Национальной выставке Беларуси продегустировали новый шоколад "Президент"
Политика
Эмомали Рахмон Рахмон: Таджикистан высоко ценит достигнутый уровень многопланового сотрудничества с Беларусью
Рахмон: Беларусь была и остается важным партнером для Таджикистана
Беларусь выразила обеспокоенность эскалацией насилия в районе сектора Газа
Экономика
Во время встречи Беларусь рассчитывает на дальнейшее эффективное взаимодействие с Huawei - Кобяков
Инвестпотенциал Брестской области презентован в Хубэе
Рахмон заинтересовался белорусскими лифтами и предложил наладить их сборку в Таджикистане
Происшествия
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома Маршрутка в Мостовском районе при обгоне сбила скутериста
Житель Минской области обвиняется в использовании рабского труда
Задержан минчанин с нелегальными фармпрепаратами на Br59 тыс.
Общество
Фото из архива Победители 11 международных олимпиад могут быть зачислены в вузы Беларуси без экзаменов
БЖД планирует создать единую автоматизированную систему информирования пассажиров о движении поездов
Картина дня: визит Лукашенко в Таджикистан, тестовые зоны 5G и собаки в свадебных костюмах
Спорт
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона будет работать в брестском "Динамо"
Сборная Беларуси по хоккею займет 14 место в рейтинге ИИХФ по итогам ЧМ в Дании
Испанский "Атлетико" и французский "Марсель" поспорят за главный трофей футбольной Лиги Европы
Технологии
Белорусская IT-компания разработает программно-технический блок для II Европейских игр
МТС представил на ТИБО облачный сервис, проекты интернета вещей и телемедицины
Xiaomi представила новую модель детских часов – Mi Bunny Children Phone Watch 2C
Культура
"Славянский базар в Витебске" в 2018 году побьет прошлогодний рекорд проектов
Новые работы Никаса Сафронова представлены на выставке в Витебске
Юные дарования из Беларуси, России и Украины примут участие в празднике искусств в Минске
В мире
Фото Синьхуа - БЕЛТА На Гавайях объявили красный уровень тревоги из-за вулкана Килауэа
В Индонезии в доме террориста-смертника обнаружено 54 бомбы
В США из-за непогоды более 400 тыс. человек остались без света
Калейдоскоп
Певицу Адель признали самой богатой молодой исполнительницей Великобритании
Свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл будут украшать весенние цветы
Официально анонсирован шутер S.T.A.L.K.E.R. 2
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Вадим Богуш,
Валерий Голубовский 17 мая, 12:00 WorldSkills Belarus 2018. Профессиональные кадры для инновационной экономики Пресс-конференция Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский 4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси Пресс-конференция Сергей Фурманов,
Андрей Зырянов,
Александр Головнев,
Александр Хромченко,
Павел Горбунов 28 апреля Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам
Газета 7 дней
28 петель для торопыжки
Воспитание классикой
Безналичные платежи
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ЖУК. Три модели для педагогики
Александр ТИТОК. Радиоактивные раны сами не затянутся
Сергей СОЛОДОВНИКОВ. Код Джона Кейнса
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия