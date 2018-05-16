Более 20 предприятий примут участие 17 мая в ярмарке вакансий в Гомеле

16 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка вакансий пройдет в Гомеле 17 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.

Мероприятие проведут в здании управления по труду, занятости и соцзащите с 10.00 до 12.00. Более 20 предприятий предложат вакансии в сфере промышленности, торговли, строительства.

Представители кадровых служб предприятий и организаций города расскажут не только об имеющихся вакансиях, но и об условиях трудоустройства, оплате труда, некоторым соискателям предложат оставить резюме или анкету. Поэтому организаторы рекомендуют гражданам иметь при себе паспорт, документы об образовании, трудовую книжку и т.д.

Также на ярмарке у специалистов управления по труду, занятости и соцзащите можно будет узнать об оплачиваемых общественных работах, о профессиональном обучении безработных, информацию о предоставлении субсидии для организации предпринимательской деятельности, получить консультации по законодательству о содействии занятости населения и т.д.

Собеседники отметили, что Дни предприятий, ярмарки вакансий проводятся в областном центре регулярно и дают людям, находящимся в поиске работы, возможность пообщаться напрямую сразу с несколькими работодателями.

В настоящее время, проинформировали в управлении, в банке вакансий в Гомеле насчитывается около 3 тыс. предложений.-0-