Более 20 предприятий примут участие в ярмарке вакансий в Гомеле 14 февраля

13 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 20 предприятий и организаций примут участие в ярмарке вакансий, которая состоится 14 февраля в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 в здании управления по труду, занятости и соцзащите. На ярмарку приглашают тех, кто хочет работать в промышленности, торговле, транспортной отрасли, сфере общественного питания.

Представители кадровых служб предприятий и организаций города расскажут соискателям об имеющихся вакансиях, предложат оставить резюме.

Также на ярмарке будут присутствовать представители налоговых органов, которые объяснят алгоритм открытия собственного дела. А у специалистов управления по труду, занятости и соцзащите можно будет получить консультации по законодательству о занятости населения, профессиональному обучению безработных граждан и т.д.-0-