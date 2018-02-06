6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 домов планируется капитально отремонтировать в Минске в 2018 году, сообщили БЕЛТА в ГО "Минское городское жилищное хозяйство".

В Заводском районе будут обновлены 28 домов (по ул.Жилуновича,27, 29,31, 33, 35; ул.Филатова,3, 3a, 4, 5, 5а; ул.Тухачевского,18, 39, 45,48; ул.Варвашени,1, 20/1, 20/2,20/3, 22/1; ул.Кулешова, 4, 4 а; пр.Партизанский,106, 107, 147; ул.Ташкентская, 22/2, 22/3; ул.Уборевича, 64, 68), в Ленинском районе - девять (ул.Якубова,32; ул.Кирова,23; пр.Рокоссовского,114; ул.Плеханова,52/1; пр.Партизанский,4; ул.К.Маркса,17; ул.Малинина, 34; пр.Рокоссовского, 98; ул.Маяковского,10), Октябрьском районе - десять (ул.Асаналиева, 6/1, 13/3, 24, 22/1, 28; пер. Михайловский,4; ул.Казинца,51/3; ул.Короткевича,3; ул.Брестская,74; ул.Казинца,97/1).

Наибольшее количество объектов (43) расположено в Московском районе: пр. Газеты "Звязда",11, 19; ул.К.Либкнехта,55, 63, 67, 69, 80 (кор.1 и 2), 84 (кор.1,2,3), 86 (кор.1 и 2), 116, 118, 122; ул.Лермонтова, 43/110; ул.Мясникова,34, 78 ; ул.Р.Люксембург,90, 100; ул.Короля,4, 9а, 19, 20, 26, 38 (кор.1); ул.Ленинградская,2, 10; 3-й Железнодорожный,12, 128а; ул.Московская,12; ул. Голубева,13,15, 20; ул.Коржа,1, 2-й пер. Р.Люксембург, 4 (кор.2), 6; пер.Молочный,4; ул.Карпова,16; ул.Сухая,4; ул.Уманская,55; ул.Куприянова, 5.

В Партизанском районе капитальный ремонт запланирован в 20 домах (пер.Козлова, 6, 8, 10; ул.Захарова,72, 77а; ул.Буденного, 7-2, 11, 19,23; ул.Стахановская,25, 29, 33, 35, 41; ул.Уральская, 13; ул.Долгобродская, 6-2, 9, 10-2, 12; Берестянская,6).

В Советском районе - в девяти домах (ул.Цнянская,13,21; ул.Логойский тракт,21/6; ул.В.Хоружей,5а; ул.Восточная,42,44, 46, 50, 52).

В Центральном районе - в 15 домах (ул.Каховская,28, 30, 47; Осипенко,2, 8, 18; Червякова,2/5; Шевченко,1, 7, 18, 20; М.Танка,2; Старовиленский тр.,77, ул.Гая,23, 36).

В Первомайском районе работы предполагается провести по 38 адресам (пр.Независимости,91в, 93а, 94, 109, ул.Гуртьева, 14, Логойский тракт, 30/4, 32/1, 32/2, 32/3; ул.Почтовая,4, 7, ул.Калиновского,1, 3, 26, 101; ул.Толбухина, 12, 13, 17,19; ул.К.Чорного,35; ул.Уручская,15; ул.Волгоградская,1/4, 61а, 1/3, 69; ул.Кедышко,14а, ул.Калинина,1, 5, 26,28,30; Беляева,10; Седых,14, 22, Филимонова,29; Белинского,16; Макаенка,3)/

Во Фрунзенском районе по адресам: ул.Я.Мавра,33; пр.Пушкина,19, 21, 29; ул.Берута,18/1, 18/2; ул.Одоевского, 32, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 83/1; ул.Брикета,38; ул.Бурдейного,1; ул.Бельского,17, ул.Глебки,20, 22, 24, 26, 32, 34, 64, 72, 76; ул.Чигладзе,6/1, 6,2; ул.Лынькова,51, 57, 59, 61; ул.Жудро,71; ул.Ольшевского,69,71; ул.Притыцкого, 32, 38; ул.Д.Сердича,86.

Перечень объектов размещен на интернет-портале Мингорисполкома.-0-