Более 200 экипажей в Гродненской области преодолели тысячный рубеж по намолоту

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 200 экипажей комбайнов в Гродненской области преодолели тысячный рубеж по намолоту. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете профсоюза работников агропромышленного комплекса.

В Гродненской области уборочная кампания выходит на завершающую стадию. Рубеж в 1 тыс. т зерна по намолоту преодолели уже 211 экипажей комбайнов. Есть также экипажи-двухтысячники, они трудятся в Гродненском, Зельвенском, Мостовском и Кореличском районах. Около 250 водителей в Гродненской области перевезли 1 тыс. и более тонн зерна нового урожая. Все передовики получили награды не только от отраслевого, но и от других профсоюзов. Будут их чествовать и на предстоящих районных и областных "Дажынках".

Всего в Гродненской области уже убрано около 80% площадей. Несколько районов уже вышли на финишную прямую. По данным на 6 августа, в Гродненском и Волковысском районах убрано 96% и 91% площадей соответственно. В Вороновском, Берестовицком, Зельвенском, Мостовском, Слонимском и Щучинском районах убрано свыше 80% отведенных под зерновые площадей.

Валовой сбор зерна в регионе составил около 760 тыс. т. В лидерах аграрии Гродненского района, где уже намолочено почти 130 тыс. т. Средняя урожайность в области составляет около 30 ц/га. Лидируют по этому показателю Гродненский (46,1 ц/га) и Кореличский (45 ц/га) районы.-0-