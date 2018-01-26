26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 200 мини-ярмарок вакансий организовано в Минске в 2017 году, сообщила сегодня журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович, передает корреспондент БЕЛТА.

Кроме того, в прошлом году в столице прошли три общегородские ярмарки вакансий - каждую из них посетили в среднем по 15 тыс. человек. Примерно 1-1,2 тыс. посетителей одной общегородской ярмарки записываются на собеседования, берут направления на работу у нанимателей. Трудоустраиваются в итоге около 200-300 человек. Цель ярмарок вакансий - еще раз показать возможности трудоустройства для каждого человека, подчеркнула Жанна Романович.

Кроме того, предлагаются и временные рабочие места, участие в общественных работах. На 150 объектах Минска было создано более 3 тыс. мест для временного трудоустройства. При этом на ярмарках не только предлагаются сами рабочие места, но и презентуются возможности для обучения и переобучения по различным специальностям.

"Практика проведения ярмарок вакансий будет продолжена. В трех отделах обслуживания граждан мы каждый вторник, среду и четверг проводим мини-ярмарки вакансий, куда приглашаем предприятия. Мы будем продолжать работу в территориальных центрах обслуживания населения, где будут работать консультационные пункты, куда может обратиться любой гражданин", - добавила Жанна Романович.

Заместитель председателя Минского облисполкома Виктор Сиренко добавил, что активными участниками ярмарок вакансий в столице являются и жители Минской области. Особенно актуально это для жителей Молодечненского района, где отмечается самая сложная ситуация с трудоустройством в стране (на 1 вакансию безработных приходится 1,5, уточнил Виктор Сиренко). Трудоустраиваются в столице и жители Смолевичей, Марьиной Горки. Поэтому внутристрановая трудовая миграция - вполне нормальное явление, полагает зампред. "Сегодня база данных рабочих мест, наверное, должна быть общей для всех центров по трудоустройству. Это нужно, чтобы люди могли выбирать удобные рабочие места, которые подходят им по квалификации и зарплате", - считает он.

Как уточнил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, на республиканском портале службы занятости соискатели могут выложить свои резюме, а наниматели - имеющиеся вакансии. Так что республиканская база данных есть, и с ней могут работать жители всех регионов. "Она обновляется ежедневно, поэтому все, кто желает и хочет работать, может использовать и эту интернет-платформу для поиска работы",- резюмировал он.-0-