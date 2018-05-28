Более 200 объектов Верхнедвинска отремонтируют к "Дажынкам"

28 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 объектов планируется реконструировать и отремонтировать при подготовке Верхнедвинска к проведению областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкi-2018", сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по архитектуре и строительству Витебского облисполкома.

Наиболее значимыми проектами являются возведение физкультурно-оздоровительного комплекса и 12-квартирного жилого дома, реконструкция центральной части Верхнедвинска, включая обновление площади "Юбилейная", устройство набережной и благоустройство городского сквера. Здесь уже снято старое асфальтовое покрытие, подготовлены фундаменты под установку новогодней елки, а также под фонтан. При реализации проектов изыскиваются варианты удешевления работ в целях экономии бюджетных средств. Так, при замене дорожного полотна на центральной площади города, стадионе и по улице Советской вместо простого разрушения использовалось фрезерование асфальтобетонного покрытия. В результате получено более 3 тыс. т гранулята, который в последующем использовался при текущем ремонте улиц с грунтово-песчаным и гравийным покрытием. Это позволило удешевить работы более чем на Br20 тыс.

Особое внимание уделяется капитальному ремонту, реконструкции и модернизации объектов социальной сферы с целью их дальнейшего эффективного использования. Так, в жилищно-коммунальном хозяйстве планируется выполнить капитальный и текущий ремонты 44 жилых домов, шести улиц, благоустроить дворовые территории. Будет реконструирована гостиница под размещение центральной поликлиники, еще одно здание - под стоматологическую поликлинику. Обновятся районный центр культуры и народного творчества, центральная районная библиотека, две средние школы и два детских дошкольных учреждения, районный центр детей и молодежи. При модернизации стадиона "Юбилейный" уже обновлено покрытие беговых дорожек, устанавливается навес над трибунами.

К выполнению проектных работ приступили в 2017 году. Строительство ведется с начала текущего года. В настоящее время на объектах города трудятся более полутысячи специалистов. Общая стоимость запланированных мероприятий оценивается примерно в Br16 млн. Примерно треть объектов, в частности, сферы торговли, общественного питания, фармации, транспорта будут обновляться за счет собственных средств организаций. Работы по всем объектам предполагается завершить до сентября.-0-