Более 200 семей примут участие в фестивале близнецов и двойняшек в Минске

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 семей примут участие в фестивале близнецов и двойняшек "Счастье вдвойне" 13 октября в Минске. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель директора выставочного унитарного предприятия "Экспофорум" Алексей Кожемякин, передает корреспондент БЕЛТА.

"В пятом фестивале близнецов и двойняшек "Счастье вдвойне", который пройдет во второй день выставки "Материнство и детство", зарегистрировались более 200 семей, в том числе 12 троен. Для самых активных будет организовано творческое состязание с призами", - отметил Алексей Кожемякин.

В программе конкурса запланировано участие Бонстиков и популярных у девочек кукол L.O.L. В номинации Family look в этот день выберут самую модную семью. Маленькие гости мероприятия станут звездами "Чествования годовасиков", в фотосессии и дискотеке сможет принять участие любой желающий.

Гости выставки "Материнство и детство", которая пройдет в Минске 12-14 октября, смогут получить бесплатные консультации специалистов по вопросам выплаты госпособий по уходу за ребенком, адресной социальной помощи многодетным семьям, вопросам трудоустройства в период отпуска по уходу за ребенком и многим другим. Будущим и настоящим родителям будут доступны консультации ведущих врачей-специалистов. Например, беседу о пользе и масштабе участия в воспитании ребенка бабушек проведет известный врач-педиатр Дмитрий Чеснов и психолог городского детского психиатрического диспансера Наталья Лисовская.

В Беларуси 8-14 октября проходит Неделя матери. В эти дни в Минске традиционно проводятся встречи с многодетными матерями, концерты, благотворительные акции. В выставочном павильоне по пр. Победителей будет организована 6-я специализированная выставка товаров и услуг для мам и детей "Материнство и детство". 11 октября 37 многодетным матерям будут вручены ордена Матери. Женщины, ставшие мамами с 8 по 14 октября, получат в подарок боксы от проекта "МамаPro".-0-