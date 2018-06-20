Более 200 случаев продажи недоброкачественных товаров пресекли в Могилевской области

20 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Сотрудники КГК в Могилевской области в январе-мае текущего года пресекли более 200 случаев продажи недоброкачественных товаров населению. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Могилевской области Юрий Фролов.

"Контрольные мероприятия показали, что принимаемые в области меры по недопущению реализации некачественных товаров или товаров с истекшим сроком годности недостаточно эффективны, - отметил Юрий Фролов.- Так, за январь-май 2018 года в торговых объектах комитет и другие контролирующие органы пресекли 220 случаев продажи недоброкачественных товаров населению. Из них почти половина - в объектах потребкооперации".

К примеру, в июне в торговых объектах Климовичского райпо комитет запретил реализацию 20 наименований продовольственных товаров с истекшими до 21 дня сроками годности на сумму Вr126. При этом в мае органы санитарного надзора в магазинах этого же райпо пять раз уже пресекали продажу недоброкачественных товаров. Похожая ситуация и в Глусском райпо, где в феврале, марте и июне текущего года комитет пресек реализацию 25 наименований товаров с истекшими до 80 суток сроками годности на сумму Вr183.

Нарушители в установленном порядке привлечены к ответственности. В ближайшее время результаты контроля будут рассмотрены на заседании коллегии комитета.-0-