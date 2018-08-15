Более 200 витебчан вышли на старт благотворительного забега в помощь детям

15 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске сегодня более 200 человек вышли на старт благотворительного забега акции "Бегущие города" проекта #velcombegom в помощь детям, передает корреспондент БЕЛТА.

Витебская область стала четвертой среди регионов Беларуси участницей акции, реализуемой по инициативе компании velcom и Министерства здравоохранения. Желающие могут выходить на пробежки в помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Все километры участников акции пойдут в поддержку областного детского реабилитационного оздоровительного центра "Ветразь".

"В нашем центре проходят лечение дети от 3 до 17 лет со всей области с пульмонологическими, ортопедо-травматологическими, психоневрологическими и кардиологическими заболеваниями. Акция полезна не только тем, что деньги пойдут на развитие материально-технической базы центра и помощь ребятам, но и просто для здоровья каждого бегущего. Этот тот случай, когда можно совместить приятное с полезным. Вне зависимости от результата, мы будем благодарны любой поддержке людей", - отметил заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации центра Сергей Козмян.

К слову, 13 сотрудников Витебского областного детского клинического центра сегодня также вышли на старт забега, чтобы таким способом поддержать коллег и детей из "Ветразя".

В регионе присоединиться к проекту можно по 19 августа. Сегодня же более 200 человек поддержали акцию, выйдя на старт символического забега в парке Победителей. Одним из участников стал учитель физической культуры СШ №2 Витебска Александр Грундо, который пришел на забег вместе с сыном. "Постоянно участвую в спортивных мероприятиях города. В последнее время увлекся веломарафонами, недавно проехал около 1 тыс. км. Сегодня решил поддержать благотворительную акцию, чтобы и детям помочь, и сына приобщить к здоровому образу жизни. Ему тяжело будет преодолеть такую дистанцию, поэтому я буду бежать, а он рядом поедет на самокате", - рассказал он.

Часть жителей области уже присоединилась к инициативе. Они выходят на пробежки со смартфоном и включают любое мобильное фитнес-приложение, а затем делают публикации в социальных сетях, указывая результат и сопровождая его хештегами #velcombegom и #vitebsk.

"Статистика по трем "бегущим городам" уже есть, мы ведем подсчет всех километров. Не могу озвучить определенные цифры, но скажу, что Витебск в лидерах. Кроме того, сейчас наблюдается интересная тенденция, когда представители тех регионов, в которые наша акция еще не пришла, выкладывают в соцсети результаты своих пробежек и указывают город, чья неделя идет сейчас. Приятно наблюдать за таким единением белорусов", - сказал начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom Николай Бределев.

Перед стартом забега все участники могли сделать селфи в фотозоне и размяться. Дистанция была определена в 1 км. Однако, преодолев круг, многие бежали дальше. Среди них и 25-летняя Анна Мятковец. Она старается ежедневно бегать по несколько километров. "Не могла быть в стороне, ведь у акции прекрасная цель - помочь больным детям. Планирую в копилку нашей области добавить не менее 20 км", - сказала она.

После Витебской к акции подключатся Гродненская и Минская области. В каждой из них благотворительный марафон будет длиться неделю. По результатам забегов компания velcom окажет материальную помощь шести центрам в каждой области. Общий фонд поддержки составит Br165 тыс. Каждое из детских медучреждений получит от Br15 до 40 тыс. в зависимости от активности бегунов. Результаты акции velcom объявит 4 сентября на пресс-конференции в Минске. Тогда же и определят суммы, которые будут направлены в то или иное учреждение.

Проект #velcombegom - это благотворительная спортивная инициатива компании velcom, направленная на помощь нуждающимся детям и детским медицинским учреждениям. Забеги проводятся ежегодно, начиная с 2015 года. В результате финансовую поддержку уже получили Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов (2015), Ивенецкая школа-интернат для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата (2016), специализированные интернаты в Речице и Осиповичах (2016), Республиканская детская больница медицинской реабилитации (2017) и др.-0-