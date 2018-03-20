Более 220 оздоровительных лагерей организуют на весенних каникулах в Брестской области

20 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на весенних каникулах будет организовано более 220 оздоровительных лагерей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела социальной и воспитательной работы управления образования облисполкома Алла Сенькевич.

Лагеря с дневным пребыванием будут действовать на базе учебных заведений. Там в последние мартовские дни смогут отдохнуть и набраться сил 10 тыс. школьников. В том числе для 1,2 тыс. ребят организуют специальные лагеря в спортшколах. Размер дотации за счет средств государственного социального страхования на удешевление стоимости путевок на одного ребенка в день составит Br4,2.

"На каникулах детей ожидает множество оздоровительных, образовательных, творческих и спортивных мероприятий. При составлении программы особое внимание уделено тематике Года малой родины", - отметила Алла Сенькевич. Традиционно для школьников организуют профилактические акции, походы в музеи, кино и театры, экскурсии по историческим местам в Брестской области и за ее пределами.

Кроме того, более 300 учащихся региона выедут на отдых за границу. В Италию по приглашению местных благотворительных фондов отправятся воспитанники интернатов, детских домов семейного типа.

Параллельно в Брестской области ведется подготовка к летнему сезону. В этот период в регионе планируется оздоровить 61,8 тыс. детей в возрасте от 6 до 18 лет. Ребята смогут отдохнуть более чем в 200 лагерях с круглосуточным пребыванием, более чем 700 - с дневным. Также формируется список предприятий, организаций и учреждений образования, на базе которых будут созданы лагеря труда и отдыха. По предварительным данным, их в летние месяцы посетят 2620 подростков.-0-

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