28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 23% площадей зерновых убрано в Минской области, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

По состоянию на сегодняшнее утро в регионе убрано 23,6% площадей, намолочено более 348 тыс. т зерна. Средняя урожайность составляет 30,5 ц/га. По общему намолоту лидируют Слуцкий район - более 48,6 тыс. т, Несвижский - свыше 48,1 тыс. т, Копыльский - более 37,2 тыс. т. По урожайности впереди Несвижский район - 47,1 ц/га, на втором месте Минский - 42,4 ц/га, на третьем Клецкий - 39,4 ц/га.

Среди хозяйств по урожайности в тройке лучших сельхозпредприятия Несвижского района: ОАО "Новая Жизнь" - 85,2 ц/га, ОАО "Агрокомбинат "Снов" - 79,9 ц/га, ОАО "Грицкевичи" - 74, ц/га.

Братья Александр и Владимир Антипцевы из совхоза "Рачковичи" Белорусской железной дороги в Слуцком районе с результатом в 1428 т являются лучшим комбайновым экипажем области. Лучший водитель - Виталий Мамонько из агрокомбината "Снов". Он перевез 1571 т зерна.-0-