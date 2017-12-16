16 декабря, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Более 2,4 тыс. новобранцев приняли присягу в учебном центре в Борисове, передает корреспондент БЕЛТА.
В торжественном ритуале принятия присяги в 72-м объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в Борисове принял участие министр обороны Андрей Равков. "Служба в современной белорусской армии для каждого молодого человека - это выполнение обязанностей и священного долга по защите Отечества. Это возможность научиться защищать свою семью, родных и близких, свой дом, Родину", - сказал министр.
Он отметил, что важнейшим условием поддержания обороноспособности государства является правопорядок и дисциплина в армии. "И наряду с боевой готовностью это первостепенная задача военного ведомства, - подчеркнул Андрей Равков. - Сегодня более 90% подразделений работают без происшествий и преступлений. Позиция военного ведомства была и есть неизменной - преступность в армии пресекается и будет пресекаться с неуклонной твердостью. А главный критерий оценки деятельности каждого командира - сохранение жизни и здоровья военнослужащих. И для этого созданы все условия".
Перед присягой в учебном центре представители Минобороны и командиры подразделений центра провели встречи с родными и близкими новобранцев. Родители военнослужащих смогли ознакомиться с условиями быта и проживания, организацией питания и с образцами военной формы одежды, а также получить ответы на все интересующие их вопросы.
Кроме того, масштабные мероприятия прошли на площади церемониалов в мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой", где присягу приняли более 500 военнослужащих Брестского гарнизона, а также на площади Победы в Витебске и Кургане Славы в Гродно.
После окончания торжественного мероприятия военнослужащие нового пополнения отправились в первое в их военной жизни увольнение.
В соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси сегодня проходят торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги новым пополнением. Слова присяги произносят более 7,5 тыс. призванных на срочную военную службу молодых людей и более 1,5 тыс. призванных на службу в резерве.-0-
Фото Рамиля Насибулина
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